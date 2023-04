“Tavassi dimenticato, regia incompetente”: la risposta del “GF Vip” placa le polemiche

Edoardo Tavassi è stato “dimenticato” dal GF Vip, almeno secondo il parere della madre Emanuela Fuin e di molti fan che, proprio nelle scorse ore, hanno sollevato un bel polverone a mezzo social. Chi sostiene il “Tavassone”, come spesso lo chiama Alfonso Signorini, è fermamente convinto che vi sia da tempo una sorta di trattamento di favore verso altri concorrenti e a discapito del fratello di Guendalina. Intanto il GF Vip ha risposto velatamente alle polemiche mentre Edoardo, secondo gli ultimi sondaggi, sarebbe sempre più lontano dalla vittoria.

Tavassi dimenticato dal “GF Vip”, la protesta della madre

Sono ore cruciali che ci separano dall’attesissima finale del GF Vip, in onda la sera di lunedì 3 aprile. Un’edizione da record, sia per la lunghezza (quasi 200 giorni di permanenza dentro la Casa) che per la quantità di polemiche che ha scatenato. Dal caso-Bellavia al Van-Gate, fino ai continui richiami per linguaggio ed espressioni ritenute volgari e inaccettabili, che hanno fatto scomodare persino Pier Silvio Berlusconi. Di certo non ci ha fatto annoiare.

In questa cornice si è reso protagonista, senza dubbio, Edoardo Tavassi che con la sua verve – già nota al pubblico dell’Isola dei Famosi – ha catturato sin da subito il cuore di moltissimi fan. La sorella Guendalina e la madre Emanuela Fuin non hanno perso occasione per fornirgli tutto il sostegno possibile e, proprio quest’ultima, ha protestato contro il GF Vip per il trattamento che avrebbe riservato al figlio a poche ore dalla finale.

Condividendo su Twitter uno degli ultimi post del GF Vip ha scritto: “Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine!”. Una frase affatto fraintendibile che lascia intendere come per l’ennesima volta il Vippone sia stato bistrattato dalla produzione del reality, a favore di altri concorrenti. La frase non ha lasciato indifferenti i fan del Tavassone, dei quali la signora Fuin ha condiviso il pensiero: “Siete da denuncia, sono ore che vengono riprese solo Nikita e Milena, una regia così incompetente non si era mai vista” ha scritto un utente taggando il Codacons, incalzato da chi ha ribadito “Vorremmo sapere se ci sono anche gli altri finalisti in Casa, perché oggi guardando la diretta non li abbiamo mai visti. Mai inquadrati. Sono già usciti? Fateci sapere grazie”.

La risposta del “GF Vip” sulla questione-Tavassi

È inevitabile che i fan vogliano sostenere il proprio beniamino fino alla fine e che una madre si esprima sempre e comunque a favore di un figlio che nel reality ha fatto un lungo percorso, sia nel bene che nel male. Parlare di favoritismi forse è azzardato, ma del resto è naturale che ciascuno voglia portare acqua al proprio mulino. Tutti i fandom, da quello di Antonella Fiordelisi a quelli di Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, sono stati super agguerriti e hanno difeso a spada tratta i concorrenti.

Il GF Vip, dal canto suo, non si è lasciato travolgere più di tanto dalle proteste su Tavassi, preferendo dare una risposta “velata” per chiudere la questione. Dopo le parole condivise da Emanuela Fuin, come da prassi sul profilo ufficiale del reality hanno fatto capolino i ritratti dei finalisti di questa edizione includendo, naturalmente, anche quello del Vippone, al quale sono stati dedicati anche diversi video registrati proprio in quest’ultimo giorno.

Intanto i sondaggi ci danno un assaggio di quanto potrebbe accadere nella finale del 3 aprile. In lizza per la vittoria ci sarebbero Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, con percentuali nettamente più alte rispetto a quelle registrate da Tavassi che, a dispetto di qualche mese fa, avrebbe perso terreno guadagnando soltanto il terzo posto. Non ci resta che attendere la lunga diretta in compagnia di Alfonso Signorini, in studio con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e con la “voce dei social” Giulia Salemi.