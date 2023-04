“GF Vip”, perché Alfonso Signorini è intervenuto a pochi giorni dalla finale

Manca pochissimo alla finale del GF Vip 7: il 3 aprile 2023, infatti, conosceremo il vincitore di una edizione difficile sotto tanti – forse troppi – aspetti. Proprio a un passo dalla finale, un concorrente ha ricevuto un richiamo da Alfonso Signorini in persona: Edoardo Tavassi è stato infatti “rimproverato” nel Confessionale. Il motivo? Ancora una volta si superano i limiti, tra parole e comportamenti inadeguati alla diretta televisiva.

GF Vip 7, Alfonso Signorini interviene a un passo dalla finale

Il conduttore del GF Vip 7 – che tornerà anche per l’ottava edizione – ha voluto salutare e incoraggiare i Vip all’interno della Casa. Un saluto, certo, ma non solo: giovedì sera non è andata in onda la puntata, nessun doppio appuntamento prima della finalissima, in programma per lunedì 3 aprile 2023. Oltre al collegamento con i Vip, Signorini ha voluto anche redarguire un concorrente.

Con chi ha voluto parlare in privato? Con Edoardo Tavassi, uno dei concorrenti preferiti di questa edizione, favorito persino alla vittoria insieme a Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. “Approfitto di questa cosa anche per fare due chiacchiere brevissime con te e dirti questa cosa importante”, ha detto Signorini a Tavassi, una volta rimasti da soli nel Confessionale.

“L’altra sera, quando hai litigato con Micol ed eravate in una situazione di intimità, ti sei lasciato andare ripetutamente a delle parole che noi abbiamo detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata alla telefonata di due fidanzati, non va bene”. Il rimprovero del conduttore è stato accolto e recepito da Tavassi, che ha cercato di giustificarsi. Invano, però.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, il litigio al GF Vip 7

“Semplicemente, vogliamo riportare alla normalità e alla buona educazione. Adesso goditi il weekend e la finale”, è questa l’intenzione di Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset, che si stanno concentrando su un nuovo modo di offrire i contenuti dei reality show. Il litigio tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi è avvenuto nel corso dell’ultima settimana di permanenza all’interno della Casa.

Tutto è nato a seguito di un gioco in cui Tavassi si è detto deluso del comportamento della Incorvaia. Quest’ultima, infatti, gli ha contestato di non aver saputo rispondere ad alcune domande su di lei. Il concorrente non ha apprezzato la contestazione, dal momento in cui avrebbe potuto essere penalizzato agli occhi del pubblico.

Una volta diretti al van per la notte, le parole di Edoardo sono state riprese dalle telecamere. “Sei una sfigata e basta. Ma proprio una povera sfigata, detto questo andiamo avanti così, non me ne frega a me del Grande Fratello, della finale, non me ne frega, fai quello che ti pare”. I toni, decisamente accesi, sono stati condannati dal conduttore: del resto, nelle ultime settimane, si è reso necessario persino l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, per moderare il linguaggio.

Questo scontro potrebbe giocare a sfavore di Tavassi durante la finale? Ormai, i giochi sono fatti: secondo le preferenze del pubblico, a vincere potrebbero essere Oriana Marzoli o Nikita Pelizon. Per avere un responso, però, dovremo attendere il 3 aprile.