“GF Vip”, chi vincerà? Per i concorrenti c’è già un nome certo

Un’edizione lunghissima, la più lunga della storia del GF Vip. Piersilvio Berlusconi lo aveva richiesto in sede di presentazione dei palinsesti ed è stato accontentato: l’edizione 7 del reality di Canale5 chiude i battenti il 3 aprile, con la finale alla quale hanno già avuto accesso Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà e Micol Incorvaia. E così, a pochi giorni dalla conclusione, i concorrenti sono stati chiamati a dire la loro sul possibile vincitore del programma.

Chi vincerà il GF Vip

Fare un solo nome è davvero difficile. Soprattutto perché la trasmissione si è protratta a lungo e tutti i concorrenti sono ormai entrati nel cuore del pubblico. Con la clamorosa eliminazione di Antonella Fiordelisi, poi, una della candidate alla vittoria finale, i giochi si sono ufficialmente riaperti. Le finaliste sono solo tre e per conoscere i nuovi nomi occorre aspettare fino a lunedì 27 marzo, ma i concorrenti hanno già avuto modo di dichiarare chi – secondo loro – potrebbe sollevare la coppa del vincitore.

Per Sofia Giaele De Donà, una delle tre finaliste, vince Edoardo Tavassi. Dello stesso avviso sono anche Andrea Maestrelli, eliminato e rientrato in gioco con il biglietto di ritorno, Micol Incorvaia e Alberto De Pisis. Oriana Marzoli è quella che ha ricevuto il maggior numero di voti: è infatti la vincitrice per Tavassi, per Luca Onestini, per Milena Miconi e per Alberto De Pisis. Nikita Pelizon pensa invece che possa trionfare Alberto De Pisis.

Un pronostico che incorona così Oriana Marzoli, entrata in corsa e divenuta subito protagonista del programma di Canale5. Sarà davvero così? Difficile a dirsi, ma è pur vero che è stata la prima ad arrivare in finale sbaragliando la concorrenza, quella vera, di Antonella Fiordelisi. Insieme alle eliminazioni illustri al televoto, a cambiare completamente gli equilibri è stata anche la nuova linea editoriale che impone squalifiche per qualsiasi atteggiamento ritenuto non idoneo. A farne le spese sono già stati Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, espulso venerdì 17 marzo dopo il “gioco” con Oriana.

Quando va in onda la finale

L’ultima puntata del GF Vip va in onda il 3 aprile, in prima serata, su Canale5. Il palinsesto è stato quindi perfettamente rispettato, con 50 puntate mandate in onda dal 19 settembre. Tantissimi sono i concorrenti che si sono avvicendati all’interno delle mura del loft di Cinecittà, numerosissime le squalifiche e gli eliminati al televoto flash.

La Rete ha comunque deciso di cambiare linea, in corsa, per adeguare i contenuti alla prima serata e quindi alla fruizione da parte delle famiglie. In questo scenario s’inserisce anche la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via dal 17 aprile con la conduzione di Ilary Blasi. È bandita ogni forma di trash, che sarebbe inoltre responsabile della caduta di ascolti del GF Vip, per lasciare spazio a un racconto più sobrio e che sia adatto a tutti.

I giochi per il GF Vip, comunque, non sono ancora fatti. Con i finalisti ancora da annunciare, e le nuove regole costantemente in agguato, per i concorrenti sono i giorni più difficili. Chi vincerà? Oriana, secondo i concorrenti. Per noi, invece, la partita è ancora aperta.