“GF Vip 7”: chi è Bradford Beck, il marito (6 mesi all’anno) di Giaele De Donà

Molti telespettatori (probabilmente la gran parte) non ne avevano mai sentito neanche il nome, eppure in pochissimi giorni di permanenza al GF Vip 7 l’influencer Giaele De Donà è finita sulla bocca di tutti. Dal video di presentazione (iper criticato per lo sfoggio sfacciato del lusso) fino al racconto del matrimonio “6 mesi all’anno” con un imprenditore milionario, Giaele non ha di certo attirato molte simpatie in casa. Alcuni hanno persino pensato che si trattasse di una farsa (specialmente sui social), ma Alfonso Signorini ha ribaltato la situazione mostrando tanto di foto e certificato di nozze in puntata E intanto Bradford Beck – questo il nome dell’imprenditore legato alla De Donà – avrebbe rotto il silenzio, tramite un portavoce.

Bradford Beck, chi è il marito di Giaele De Donà

Quattro anni insieme, poi le nozze nel febbraio 2022. Giaele De Donà sta vivendo la sua favola d’amore con l’imprenditore Bradford Beck, storia che – a dirla tutta – sembra aver scatenato le invidie di molte Vippone in casa, per citare Giovanni Ciacci. Non c’è puntata in cui non si discuta di questo matrimonio fuori dagli schemi, anche con parole piuttosto pesanti. Basti pensare alla scenata (esagerata) di Ginevra Lamborghini, arrivata al punto di intimare alla De Donà di chiedere scusa a dei non ben precisati “italiani”.

Il profilo Instagram di Bradford Beck è super blindato perciò sono poche le informazioni a nostra disposizione per tracciarne un identikit. Classe 1977, Beck oggi è un imprenditore di successo negli Stati Uniti d’America, laureato in ingegneria aerospaziale e CEO di United Aeronautical. La sua vita e il suo lavoro, dunque, si svolgono essenzialmente in California, dove ha sede l’azienda che si occupa di progettazione e costruzione di materiale aeronautico.

Giaele De Donà e Bradford Beck, un matrimonio aperto

Quella tra Giaele De Donà e Bradford Beck è una di quelle storie da favola che sembrano talmente assurde da essere irrealizzabili. Lei dalla piccola e ridente Vittorio Veneto in modo inaspettato si è ritrovata tra le braccia di un uomo attraente, colto, ricchissimo e dopo quattro anni di relazione ha anche pronunciato (per due volte) il fatidico Sì. Le foto condivise da Giaele sui social raccontano di una grande festa in Messico con un abito prezioso e raffinato, da vera principessa, un gigantesco anello di diamanti e una location che ci vogliono occhi per guardarla.

La differenza d’età di 22 anni (lei è del 1998) non ha mai rappresentato un problema per la coppia, che ha continuato a vivere il matrimonio serenamente. E con una particolarità che al GF Vip 7 non poteva che far discutere: la stessa influencer ha spifferato al pubblico di avere un “accordo” con Beck, per il quale trascorrono 6 mesi all’anno insieme e gli altri 6 separati, lui negli States e lei in Italia o ovunque la porti il cuore (o il conto in banca).

Un racconto che non è piaciuto ai coinquilini in quel di Cinecittà, né all’opinionista Orietta Berti. Insomma, Giaele è riuscita a scatenare un vero putiferio parlando di temi come la poligamia, il matrimonio libero, una forma d’amore “diversa” da quella che comunemente viene considerata accettabile.

Bradford Beck rompe il silenzio e si infuria con Giaele

Mentre Giaele De Donà prosegue la sua avventura al GF Vip 7 e dopo il nuovo blocco dedicatole da Signorini nel serale del reality di Canale 5, pare che il marito non abbia proprio mandato giù certe rivelazioni dell’influencer. Nessun messaggio dal diretto interessato, bensì una dichiarazione che secondo Pipol TV il suo portavoce Thomas Incontri avrebbe rilasciato al sito di gossip. Si definisce un amico fidato di famiglia nonché l’unica persona che conosce la verità sulla coppia e rivela che Brad è “molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità”, e ancora che “vuole rimanere nell’ombra“.

La verità di Giaele De Donà

A svelare un retroscena sul matrimonio di Giaele De Donà e Bradford Beck è stata Carolina Marconi, anche lei concorrente del GF Vip 7. L’ex modella ha rivelato di aver parlato a tu per tu con l’influencer e che questa, dal canto suo, le avrebbe rivelato che è stata lei a volere l’accordo con l’imprenditore e non viceversa, né per scelta comune. Al punto che lui ne soffrirebbe parecchio, vista la “libertà” di poter andare con diversi partner al di fuori della coppia.