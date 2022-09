“GF Vip”, scoppia il caso Giaele. La reazione esagerata di Ginevra Lamborghini

Al GF Vip 7 è scoppiato il caso Giaele De Donà: la ragazza ha rivelato di avere un matrimonio aperto, basato sulla sincerità con il marito, l’ingegnere milionario Brad Beck. Molte concorrenti sono rimaste sorprese dalla sua rivelazione che esula dal gioco, ma si è trasformata in un motivo di lite. Carolina Marconi e Cristina Quaranta si sono scontrate con Giaele, cercando poi di immedesimarsi, per quanto possibile, nella sua storia. Invece, Ginevra Lamborghini ha avuto una reazione, a detta di molti esagerata, per una questione aperta tra loro. La vita privata dei concorrenti diventa sempre più protagonista di questa edizione, forse anche troppo.

Il caso Giaele: “Ho un matrimonio aperto”

Uno dei personaggi più irriverenti di questa edizione del GF Vip, forse la vera rivelazione, è certamente Giaele De Donà. Fuori dalle righe, sembra proprio un pesce fuor d’acqua rispetto agli altri concorrenti, che non l’hanno presa poi così tanto in simpatia. Anzi, molte vippone si sono scagliate contro di lei per il suo vissuto personale.

La ragazza, infatti, ha spiegato di avere un matrimonio aperto con suo marito, l’architetto milionario Brad Beck, conosciuto ad una cena benefica nel 2017. I due sono convolati a nozze prima in Messico e poi a Venezia, ma dopo il suo aver affermato di avere un rapporto aperto, nel quale i due possono avere incontri anche con altre persone, in tanti hanno messo in discussione l’autenticità del suo matrimonio. Tanto che, nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini ha dovuto mostrare il certificato di matrimonio e varie immagini delle nozze, per mettere a tacere queste voci.

Tra le maggiori oppositrici di Giaele ci sono state Carolina Marconi e Cristina Quaranta. La prima, dopo uno scontro molto duro, ha deciso di ascoltare la storia della De Donà, partendo dal suo rapporto con la mamma, sulla sedia a rotelle, molto aiutata da suo marito.

L’esagerata reazione di Ginevra Lamborghini

Ma chi davvero non ha preso bene la faccenda è Ginevra Lamborghini, che si è scagliata duramente contro Giaele, accusandola di essere irrispettosa del pubblico e di tutti gli italiani, quando parla del suo matrimonio, dei suoi soldi e dei bene materiali ai quali è molto legata.

La frase sotto accusa è in particolar modo quella nella quale Giaele ha paragonato gli uomini a borse costose, che vanno cambiate spesso. “Vergognati” è intervenuta a muso duro Ginevra – non hai rispetto del pubblico. Voglio vedere se ti innamoravi di un operaio, invece tu sei andata dietro ai soldi“.

L’accusa, non tanto velata, è riferita a un presunto matrimonio solo per interessi. Altre concorrenti, come Patrizia Rossetti e Wilma Goich, hanno cercato di placare l’ira della Lamborghini, che probabilmente parte da altro: le parole detta da Giaele alle sue spalle sulla vicenda con sua sorella Elettra.

Insomma, una questione di principio, più che una vera motivazione riguardante la vita amorosa dell’altra vippona. Anche perché, come giustamente ha sottolineato Sonia Bruganelli, cosa importa agli altri del matrimonio di Giaele? Col gioco non c’entra assolutamente nulla, anzi, si sta sfociando troppo nella vita privata di una concorrente, che sì, è all’interno di un reality, ma questo non deve permettere agli altri di giudicare le sue scelte di vita che non hanno a che fare con le dinamiche della casa.