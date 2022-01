Verissimo, perché la puntata del 30 gennaio inizia in anticipo

Verissimo cambia orario, ma solo per domenica 30 gennaio. Il talk show condotto da Silvia Toffanin prenderà eccezionalmente il posto della puntata registrata di Amici 21, che oggi non andrà in onda. Ci sarà una sorpresa anche la prossima settimana per sfidare Sanremo.

Verissimo: la puntata del 30 gennaio inizia in anticipo

Domenica 30 gennaio Verissimo, il talk dedicato alle interviste con al timone Silvia Toffanin, andrà in onda in anticipo. Infatti, per questa settimana, il programma anticipa la messa in onda a partire dalle 15:30, per terminare al consueto orario, verso le 18:45.

Una motivazione dettata da una esigenza di rete. Infatti, la puntata di Amici 21 che sarebbe dovuta andare in onda oggi, non è stata registrata come al solito il sabato pomeriggio. Il motivo? Apparentemente numerosi casi di Covid nel cast, che dovrebbero riguardare i ballerini professionisti, hanno costretto Mediaset a non proseguire in questi giorni con la gara tra i giovani talenti della scuola.

Dalle 14 alle 15:30 circa andrà invece in onda uno speciale di Amici 21, probabilmente con scene inedite dal daytime, senza Maria De Filippi in studio con alunni, professori e pubblico.

Con la speranza di una rapida negativizzazione dei positivi, Canale 5 ha aggirato l’ostacolo anticipando uno dei più amati programmi della rete, Verissimo. Le sorprese però non finiscono qui. Infatti l’azienda ha deciso di premiare Silvia Toffanin anche la prossima settimana. Domenica 6 febbraio il talk sfiderà la puntata speciale di Domenica In, condotta da Mara Venier, dedicata al Festival di Sanremo 2022.

Una sfida dura, vista la presenza di tutti gli artisti che prenderanno parte alla kermesse canora nel programma di mamma Rai, ma la Toffanin con garbo e senza sgomitare riuscirà certamente come sempre a conquistare la sua fetta di pubblico.

L’appuntamento domenicale con Amici 21 è quindi rimandato fino al 13 febbraio, a meno che, per recuperare le due puntate perse, Maria De Filippi non decida di andare in onda eccezionalmente durante la settimana.

Verissimo: gli ospiti della puntata del 30 gennaio

Più spazio e più ospiti per Verissimo questa domenica. Il 30 gennaio si partirà dal consueto spazio dedicato al Grande Fratello Vip, con gli ultimi reduci dalla casa più spiata d’Italia: Valeria Marini, Giacomo Urtis e Manuel Bortuzzo, che a differenza dei primi due, ha scelto lui stesso di abbandonare il programma per motivazioni personali. Si parlerà della sua vita, dei progetti futuri e della sua storia d’amore con Lulù.

Le interviste di Silvia Toffanin continueranno con le due protagoniste assolute di Uomini & Donne: Tina Cipollari e Gemma Galgani, sicuramente singolarmente, visti i forti attriti che intercorrono tra l’opinionista e la dama.

Tanti i volti dello spettacolo che si alterneranno sulle poltroncine di Verissimo questo pomeriggio: Ornella Vanoni, Sabrina Salerno, Barbara Bouchet e Benedetta Parodi col marito Fabio Caressa.

Ancora top secret gli ospiti delle prossime puntate, specie quella di domenica 6 febbraio che vedrà la sfida tra Mara Venier e Silvia Toffanin, probabilmente sulle note dei brani di Sanremo 2022. Si parlerà quindi del Festival anche su Canale 5? Chissà, di certo sarà una battaglia all’ultimo colpo di auditel per le amate signore della domenica.