“Uomini e Donne” oggi non va in onda: Maria De Filippi cambia programma

Fonte: IPA Maria De Filippi

Salta la messa in onda di Uomini e Donne per lunedì 8 marzo: il celebre dating show di Maria De Filippi si prenderà una breve pausa per fare spazio a un’altra trasmissione. Al suo posto infatti, a partire dalle 14.45 su Canale 5, è in programma uno speciale di Amici, ormai sempre più vicino alla finale.

Uomini e Donne, perché non va in onda l’8 maggio

Breve pausa per Uomini e Donne, prima della fine di questa stagione televisiva. Il noto show di Maria De Filippi infatti quest’oggi non andrà in onda. Lunedì 8 marzo la programmazione della trasmissione tanto amata dal pubblico di Canale 5 salta. Il motivo è presto detto: si darà spazio infatti a uno speciale di Amici, in programma dalle 14.45.

Il talent show è giunto ormai alle battute finali e si appresta a proclamare il vincitore di questa edizione: sabato 6 maggio infatti è andata in onda la semifinale, che ha visto trionfare Isobel, Angelina, Wax e Mattia sugli altri allievi della scuola.

La puntata di oggi sarà quindi dedicata ai due cantanti e ai due ballerini che si batteranno per conquistare la vittoria durante la puntata finale dello show, che salvo cambiamenti dell’ultimo momento, dovrebbe andare in onda domenica 14 maggio e non sabato 13, per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest a Liverpool, che vedrà gareggiare Marco Mengoni.

Ma ci sarebbe un altro motivo dietro la mancata messa in onda di oggi di Uomini e Donne: stando a quanto riportato da Tvblog le nuove puntate dello show devono essere ancora registrate. Pare che infatti le registrazioni si terranno oggi, lunedì 8, e domani, martedì 9 maggio.

Le ultime quattro puntate della stagione andranno quindi in onda da martedì a venerdì, sempre alle 14.45, durante le quali scopriremo le scelte finali dei due tronisti, Nicole Santinelli e Luca Daffrè. A partire dalla prossima settimana, invece, è in programma un Best of di quest’edizione.

Uomini e Donne chiude in anticipo: i motivi dietro la scelta di Maria De Filippi

Quest’anno il dating show di Canale 5 chiuderà prima del previsto i battenti: questa settimana infatti i fan del programma di Maria De Filippi dovranno salutare i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, che per mesi hanno tenuto incollati gli spettatori con le loro vicende amorose.

Si tratta di una novità per la trasmissione, che di solito prosegue la messa in onda fino alla fine di maggio prima della pausa estiva. Una scelta che – nonostante gli ottimi ascolti e i risultati decisamente soddisfacenti, con punte del 30% di share – non sembra dettata dai dati Auditel, ma piuttosto ad altri progetti della conduttrice.

Pare infatti che Maria De Filippi e la sua casa di produzione, la Fascino, vogliano concentrarsi sulla realizzazione della nuova e attesa edizione di Temptation Island, che quest’anno torna in tv sempre con Filippo Bisciglia alla conduzione.

Lo scorso anno la trasmissione, diventata un vero e proprio cult televisivo dell’estate, non era andata in onda dopo 8 anni di programmazione consecutiva. Adesso il pubblico è stato accontentato: il viaggio nei sentimenti delle coppie che vogliono mettere alla prova il loro amore tornerà ad appassionare milioni di telespettatori.