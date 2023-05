“Amici” sospeso per Covid, “Maria De Filippi positiva”: la verità

La semifinale di Amici 22 è sempre più a rischio. Il Covid ha infatti colpito la Scuola a pochissime settimane dalla fine, costringendo almeno 4 degli allievi ancora in gara a rimanere isolati dal resto del gruppo. La produzione non si è ancora espressa in merito a un possibile slittamento della puntata, che rimane fissata per sabato 6 maggio, mentre sulla presunta positività di Maria De Filippi non ci sono proprio certezze. Vediamo quali potrebbero essere gli scenari.

Amici, semifinale a rischio per Covid: la verità su Maria De Filippi

Gli allievi positivi al Covid dovrebbero essere quattro. Dalle immagini trasmesse nel corso del day-time, si vede chiaramente che Aaron, Mattia, Angelina e Isobel sono rimasti isolati dal gruppo per ascoltare i giudizi dei giornalisti, stilati per loro nel corso dell’ultima puntata del Serale. Gli utenti della Rete non hanno quindi dubbi: i ragazzi contagiati potrebbero essere davvero loro.

Il Covid, oltretutto, potrebbe aver colpito persino Maria De Filippi, spesso a contatto con gli allievi della Scuola. A quel punto, la semifinale di Amici slitterebbe davvero e non ci sarebbe nemmeno la possibilità (da scongiurarsi) di una messa in onda in diretta. Chiaramente, la positività della conduttrice rimane un’ipotesi che non è stata confermata da nessuna delle parti.

A supportare l’intuizione degli utenti ci sarebbero anche le immagini del momento in cui lei stessa annuncia i criteri di valutazione dei premi assegnati dalle Radio. I ragazzi sono infatti inquadrati uno a uno, seduti sul letto, diversamente da quanto sarebbe accaduto se tutti fossero stati negativi come – dovrebbero essere – Wax e Maddalena, attualmente sistemati nell’altra casetta.

Quando va in onda la semifinale di Amici

Secondo quanto appreso da Fanpage, la registrazione del programma – prevista per giovedì 4 maggio – sarebbe stata spostata a data da destinarsi. La produzione non ha però saputo rispondere alla domanda diretta, lasciando tutto nel campo delle ipotesi. Si esclude anche la possibilità di una diretta, troppo impegnativa per le esibizioni previste, mentre è probabile che la semifinale vada comunque in onda.

Secondo quanto riporta Amici News, infatti, la gara potrebbe riprendere molto presto con il ritorno sul palco dei ragazzi nella giornata di venerdì o, al più tardi, sabato mattina. Per il momento, la semifinale rimane comunque fissata nel palinsesto di Canale5 e nella consueta collocazione del sabato, in prima serata.

La finale spostata di un giorno

Se la programmazione dovesse rimanere questa, allora la finalissima di Amici di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda il 14 maggio e non il 13, per lasciare spazio a Eurovision Song Contest a Liverpool, con Marco Mengoni. Una scelta, questa, che ricalca quella di un anno fa. Nelle edizioni precedenti, invece, la padrona di casa aveva deciso di chiudere la puntata in anticipo perché tutti potessero tifare Italia a ESC, senza pretendere dal pubblico una scelta che sarebbe stata difficile.

“Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. attendiamo notizie dalla produzione”, ha dichiarato la Fascino a Fanpage. Quando andrà in onda la semifinale? Per ora, il palinsesto di Canale5 riporta la data del 6 maggio.