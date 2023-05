“Amici”, salta la registrazione della semifinale: è emergenza Covid nella scuola

Piove sul bagnato nella scuola di Amici. La scuola più seguita d’Italia in questi giorni sta facendo i conti con un focolaio Covid che avrebbe coinvolto anche alcuni allievi. Sebbene i canali del programma non abbiano ancora dato comunicazione ufficiale, la situazione sembra più complicata del previsto. Al punto che, come trapelato su Twitter dalla pagina Amici News, sarebbe stata annullata la registrazione della semifinale che era in programma per giovedì 4 maggio. Cosa sappiamo sull’emergenza nella scuola sino a questo momento.

Focolaio Covid ad “Amici”: annullata la registrazione della semifinale

Ad Amici è emergenza Covid e, sebbene i canali ufficiali del programma non ne abbiano ancora parlato, la notizia è trapelata negli ultimi giorni ed è presto diventata virale sul web. Sembra non trovare pace il talent di Maria De Filippi che, dopo l’infortunio di Isobel, starebbe ora facendo i conti con un focolaio che si è diffuso nella scuola e che avrebbe coinvolto anche alcuni allievi.

La notizia delle ultime ore è che la registrazione della semifinale, che era in programma per giovedì 4 maggio, sarebbe stata annullata. Come riporta TvBlog, la notizia è stata annunciata dalla pagina Twitter Amici News, che settimanalmente segue le registrazioni del giovedì e fornisce succosi spoiler su quello che accadrà nella puntata del sabato sera. “Registrazione di giovedì annullata. Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data”, si legge nel tweet.

Dunque è a serio rischio la semifinale in programma sabato 6 maggio. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che i canali del programma non hanno ancora rilasciato comunicati ufficiali. La situazione però sarebbe più complicata del previsto e, a pochi passi dalla finalissima, il Covid rischia di rovinare i piani alla programmazione delle ultime due puntate.

“Amici”, è caos: cosa sappiamo finora dei casi Covid nella scuola

In attesa di scoprire ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, dal mondo del web emergono ulteriori indiscrezioni sul focolaio Covid nello show di Maria De Filippi. Sempre la pagina Amici News ha condiviso un tweet che riprende il rumor rilanciato da Amedeo Venza su Instagram: sarebbero Mattia e Maddalena i due allievi contagiati. Tuttavia la mamma della ballerina avrebbe smentito la notizia.

Ma le indiscrezioni si rincorrono e arriva un dettaglio in più da Simona Bastiani, per anni storico membro del pubblico parlante del talent show. Su Twitter ha diffuso le informazioni snocciolate da un’amica giornalista, che ha parlato di un significativo peggioramento della situazione nella scuola: “I numeri salgono: al momento 4 ragazzi e 10 tecnici”. Ad alimentare il mistero sulla questione sono state anche le parole di Cricca, eliminato della scorsa puntata, che ha condiviso un video sui social affermando di non sentirsi bene.

Tanti piccoli indizi che possono fare un’unica prova: il focolaio Covid ad Amici è una concreta possibilità ed è scattato l’allarme sul futuro del talent. Se la semifinale non dovesse andare in onda sabato prossimo, rischierebbe di slittare alla settimana successiva. Di conseguenza la finalissima del 14 maggio, che andrà in onda di domenica per evitare una battaglia a suon di ascolti con la finale dell’Eurovision Song Contest (in programma sabato 13 su Rai1), potrebbe essere a sua volta rinviata. In attesa, lo ribadiamo, di comunicazioni ufficiali.