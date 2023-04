Isobel infortuntata ad “Amici”: il gesto di Maria De Filippi il futuro nella Scuola

Infortunio serio per Isobel Kinnear ad Amici che, nella puntata del 29 aprile, ha dovuto lasciare il palco per sottoporsi a tutte le cure del caso. A soccorrerla immediatamente è stata Maria De Filippi che non ha aspettato tempo e si è precipitata da lei per capire cosa fosse successo. La disavventura della ballerina si aggiunge alle preoccupazioni insorte in seguito alle due presunte positività per Covid-19 riscontrate all’interno della squadra e che potrebbero far slittare la semifinale e la finale. Ma andiamo con ordine.

Isobel Kinnear, infortunio al braccio durante il ballottaggio

Si stava disputando la seconda manche che ha visto contrapporsi la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a quella di Arisa e Raimondo Todaro, con Aaron e Isobel che sono finiti al ballottaggio finale. Ed è proprio durante quest’esibizione che la ballerina ha dovuto lasciare improvvisamente la scena per un infortunio al braccio che le ha impedito di continuare a seguire la gara.

I ragazzi stanno dando il massimo in vista della finale e Isobel Kinnear non è stata da meno. L’energia trasmessa dal brano di Beyoncé Run the World (Girls) è stata trascinante, facendo letteralmente esplodere il talento della ballerina che ha portato a termine la sua esibizione senza che nessuno si accorgesse che invece stava soffrendo per un dolore che l’ha quasi portata alle lacrime.

A captare immediatamente il suo stato d’animo è stata però Maria De Filippi, che si è avvicinata a lei per soccorrerla e per consolarla. Ha cercato poi di alleviare il male che sentiva con un po’ di ghiaccio, ma si è comunque reso necessario l’intervento del fisioterapista per evitare ulteriori complicazioni. Il futuro di Isobel nella Scuola, stando a queste prime battute, non dovrebbe comunque essere in pericolo. Incerta, invece, la data della semifinale e quella della finale. I casi di positività riscontrati tra gli allievi, come riportato da Dagospia, potrebbero infatti fermare le registrazioni e – conseguentemente – la semifinale del 6 maggio. Il programma non si è ancora espresso in merito, lasciando che ogni notizia rimanga nel più ristretto campo delle indiscrezioni.

Cricca eliminato da Amici il 29 aprile

È rientrato nella Scuola a seguito di una discussa eliminazione e subito il clamoroso caso della noce moscata. Da quel momento, Cricca ha avuto modo di farsi conoscere sempre di più dal pubblico che ha apprezzato la sua penna da cantautore e la sua sensibilità, vero tratto distintivo di ogni sua performance. Maria De Filippi ha dimostrato di avere un occhio di riguardo per lui, fin dalla sua riammissione, mentre lui le ha dedicato una canzone al suo ritorno in studio dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

La sua eliminazione, avvenuta il 29 aprile e a un passo dalla finale, lascia quindi l’amaro in bocca. A salutarlo, tra le lacrime, è stato il suo compagno Aaron che gli ha rivolto delle bellissime parole: “Cricca è il mio compagno di stanza. Gli voglio tanto bene. L’ho capito nei miei momenti di annullamento, di ansia forte, quando l’ansia mi annulla trovo la risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qua per cantare, ma per vivere, per ricominciare a vivere perché sapevo che dentro di me qualcosa non andava. Mi sono detto: “Buttiamoci, impariamo a vivere”.