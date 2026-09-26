Tim Battiti Live 2000 Hits, gli ospiti e la scaletta del 26 settembre

Un viaggio musicale nei primi anni Duemila: "Tim Battiti Live 2000 Hits" è la serata speciale condotta da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia

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IPA Ilary Blasi

La grande musica torna protagonista su Canale5: sabato 26 settembre va in onda Tim Battiti Live 2000 Hits, uno speciale tutto da cantare che riporta sul palco alcuni dei brani più amati degli ultimi venticinque anni. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, per una serata che promette l’effetto nostalgia, tra tormentoni indimenticabili e successi che hanno segnato più di una generazione.

Da Marco Mengoni ad Annalisa, passando per Elodie, Fedez, Achille Lauro ed Emma, il cast è ricchissimo. E non mancano alcuni protagonisti della musica degli anni Duemila, pronti a riportare il pubblico indietro nel tempo.

Tim Battiti Live 2000 Hits, le anticipazioni del 26 settembre

Una serata pensata per chi ha voglia di tornare, almeno per qualche ora, alle estati degli anni Duemila, ma anche per chi vuole riascoltare le hit più recenti. Dopo gli appuntamenti estivi che hanno tenuto compagnia al pubblico nelle scorse settimane, Battiti Live torna in prima serata con una formula speciale. Questa volta il filo conduttore non sono soltanto i successi del momento, ma le canzoni che hanno accompagnato i primi venticinque anni del nuovo millennio. Lo show, registrato a Trani, diventa così una grande playlist televisiva che attraversa epoche e generazioni diverse. A guidare la serata c’è ancora Ilary Blasi, insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, ormai volti della kermesse musicale.

Il viaggio parte dai primi anni Duemila e da quei brani che basta ascoltare per ritrovarsi immediatamente in un’altra estate. Tra le canzoni annunciate ci sono infatti Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea Din Teï degli Haiducii, La canzone del Capitano di Francesco Facchinetti e Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto. E ancora Calma e sangue freddo di Luca Dirisio, Dedicato a te de Le Vibrazioni, Maria Salvador di J-Ax, fino a El mismo sol e Sofia di Alvaro Soler. Una carrellata di tormentoni che racconta come è cambiata la musica pop dagli anni Duemila a oggi.

Gli ospiti di Tim Battiti Live 2000 Hits

Il cast dello speciale di sabato 26 settembre è particolarmente ricco. Sul palco tornano alcuni degli artisti che hanno accompagnato le ultime serate di Battiti Live, accanto a nomi legati indissolubilmente ai successi degli anni Duemila. Tra i protagonisti annunciati ci sono Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Achille Lauro, Elodie, i Negramaro, Emma, Geolier, Alessandra Amoroso, Irama, Angelina Mango e Rocco Hunt.

E la festa continua con gli Articolo 31, Baby K, Giusy Ferreri, Alex Britti, Anna Tatangelo, Benji & Fede, i Gemelli Diversi, Dolcenera, Marco Carta e gli Sugarfree. Sul palco anche Fabio Rovazzi, che per una sera si dividerà quindi tra il ruolo di conduttore e quello di cantante.

Dove e quando vedere lo show

L’appuntamento con Tim Battiti Live 2000 Hits è per sabato 26 settembre 2026, alle 21.20 circa su Canale5, subito dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Lo speciale è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove rimarrà visibile anche per i giorni successivi.