Sciopero generale del 28 novembre: tutti i programmi tv che saltano

Sciopero dei giornalisti Rai e Mediaset: cambia il palinsesto tv tra stop, anticipi e tagli all’informazione. Cambio anche per La Ruota della Fortuna

IPA Gerry Scotti

Venerdì di passione per l’Italia che lavora: il 28 novembre 2025 il Paese è attraversato da uno sciopero generale di 24 ore promosso da diverse sigle sindacali come USB, Cobas, CUB, SGB e altre. Oltre ai trasporti e ai servizi pubblici, coinvolti in maniera diretta con diversi disagi attesi per i pendolari, è coinvolto anche il settore dell’informazione con uno sciopero dei giornalisti proclamato dalla FNSI, la Federazione Nazionale Stampa Italiana. Tra le motivazioni principali della protesta il mancato adeguamento al contratto nazionale di lavoro che risulta fermo da circa dieci anni. Lo sciopero coinvolge dunque anche la televisione, con alcuni cambi di programma sulle varie emittenti Rai e Mediaset e alcuni servizi che non saranno in onda durante la giornata o avranno una versione ridotta.

Sciopero dei giornalisti, cosa cambia nel palinsesto della Rai

In osservanza allo sciopero nazionale dei giornalisti, la Rai ha annunciato che per la giornata del 28 novembre viene garantita la messa in onda de Il Paradiso delle Signore, l’amata fiction del pomeriggio di Rai1, mentre non sono garantiti tutti i telegiornali previsti dal consueto palinsesto, né i programmi di informazione.

I giornalisti della tv di Stato hanno scelto di aderire allo sciopero generale che è stato indetto per protestare contro la manovra del Governo Meloni e dunque i cambi principali dovrebbero interessare il daytime, andando a mettere a rischio il Tg1, il Tg2 e il Tg3 che potrebbero non andare in onda nei consueti orari e neanche avere la consueta durata.

Saltano anche i programmi di informazione e approfondimento come Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, e Agorà di Roberto Inciocchi, due programmi molto amati delle reti Rai. E se Il Paradiso delle Signore, dopo lo stop del 24 novembre, andrà in onda come di consueto per la gioia di tutti i fan della serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, La Vita in Diretta di Alberto Matano salta per lasciare il posto alla messa in onda della prima puntata de Lo Zecchino d’Oro, prevista dalle 17:05 alle 18:40.

Palinsesti tv Mediaset, cosa cambia il 28 novembre

Anche i giornalisti delle reti Mediaset aderiscono allo sciopero generale con alcuni cambi che interessano i programmi più amati dal pubblico televisivo. In particolare La Promessa, la soap opera in onda nel preserale di Rete4, anticipa il consueto orario di messa in onda, iniziando alle 19.30.

Orario anticipato anche per uno dei programmi più amati della tv, ovvero La Ruota della Fortuna, lo show a premi condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

Come per la Rai, anche i tg previsti dal consueto palinsesto Mediaset potrebbero subire variazioni sia nell’orario della messa in onda, sia nella durata, mentre è confermato l’appuntamento con il daytime de Il Grande Fratello, appuntamento quotidiano per i fan del reality. Confermata anche la puntata del 28 novembre di Beautiful, la storica soap con Katherine Kelly Lang.

In access prime time ci sarà spazio per un breve appuntamento con il tg alle 20 e poi subito La Ruota della Fortuna che finirà intorno alle 21.40 per lasciare spazio all’ultima puntata di Tradimento, la serie turca che ha incollato al televisore migliaia di spettatori nell’ultimo anno.

Anche la programmazione di Rete4 si adegua, accorciando il consueto tg delle 19 seguito dalla striscia di informazione curata dal giornalista Nicola Porro.

