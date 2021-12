Sanremo Giovani, Emma commossa. E riceve l’in bocca al lupo di Zanforlin

Sanremo 2022, Emma al Festival: i suoi look da valletta, super ospite e concorrente

Un grande ritorno, quello di Emma a Sanremo 2022, che ha segnato profondamente anche lei. Non sono stati anni facili, per l’artista salentina, che ha affrontato una nuova recrudescenza della malattia e che ha superato brillantemente. Il Festival è quindi una grande occasione per seguire la scia di successo segnata dalla sua rinascita e da Io sono bella – singolo scritto per lei da Vasco Rossi – che ha portato nei live dedicati all’album Fortuna. E, con il nuovo taglio di capelli, tornerà sulle tavole del Teatro Ariston.

Sanremo Giovani, le lacrime di Emma

È stata la prima, l’artista che Amadeus ha scelto per rompere il ghiaccio. Bellissima, emozionata e fasciata da un abito nero che ha portato con grande eleganza, Emma ha raggiunto il centro del palco per annunciare il titolo del brano scelto per la gara. Ogni volta è così, s’intitola, e sembra quasi un motto. Le sue lacrime, dopotutto, non hanno mentito.

A pochi minuti dall’annuncio del titolo, è arrivato anche l’in bocca al lupo speciale di Luca Zanforlin. L’ex autore numero uno di Amici di Maria De Filippi non ha dimenticato la ragazza che è stata (e che è ancora), intervenendo con un augurio particolare che è comparso tra le stories Instagram della cantante.

L’emozione di tornare a Sanremo è quella della prima volta, nonostante la vittoria sfiorata nel 2011 con i Modà in Arriverà e quella conquistata nel 2012, con Non è l’inferno, brano scritto per lei da Kekko Silvestre. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato il volo e non ha conosciuto battute d’arresto, passando anche per la conduzione del Festival con Arisa e Carlo Conti.

Ha raggiunto il palco come super ospite, ma il ritorno in gara ha veramente stupito tutti. Sono stati mesi di grande impegno, per Emma, che non solo ha deciso di tornare sul palco di Sanremo ma è anche avviata verso la carriera di attrice. Dopo aver recitato in Gli anni più belli e in A casa tutti bene di Gabriele Muccino, l’artista sarà ancora al cinema con Il ritorno di Stefano Chiantini.

Il motivo del nuovo look

Contrariamente a quanto si era ritenuto all’inizio, Emma non ha tagliato i capelli per annunciare che sarebbe tornata al Festival di Sanremo ma per interpretare il ruolo di Teresa, che l’ha vista tornare davanti alla macchina da presa dopo le prime esperienze con Muccino. Queste le sue parole su Instagram: “Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini ‘Il ritorno’. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza”.

Malgrado la carriera, le esperienze e il successo, il palco di Sanremo è rimasto il suo grande amore. Ed è pronta a dimostrare che Ogni volta è così.