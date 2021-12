Emma, svelato su Instagram il motivo del nuovo taglio

Sanremo 2022, Emma al Festival: i suoi look da valletta, super ospite e concorrente

Uno dei motivi per i quali Emma Marrone è stata al centro dell’attenzione in quest’ultimo periodo è sicuramente il suo nuovo taglio di capelli che sembrava essere quasi un remake dei suoi primi anni di carriera.

Da giorni, però, la cantante su Instagram sembrava nascondere qualcosa ai fan, con la promessa di raccontare tutto al più presto. Così è stato, perché il suo ultimo post ha rivelato il motivo per il quale ha tagliato la ormai folta chioma bionda per tornare a un’acconciatura simile a quella del 2012.

La verità di Emma: perché ha dovuto tagliare i capelli

Il suo nuovo taglio è solo uno dei tanti motivi per i quali Emma Marrone è al centro dell’attenzione in questo periodo. La cantante, infatti, sembra essere in un periodo pieno di lavoro e progetti che la vedono coinvolta: dopo la sua seconda partecipazione ad X Factor come giudice, tornerà ad essere uno dei volti di Sanremo 2022, a dieci anni dall’ultima partecipazione al Festival che la portò anche alla vittoria con il brano Non è l’inferno.

Ma non solo, perché Emma è piena di risorse e nel frattempo ha preso anche parte alla serie A casa tutti bene, di Gabriele Muccino, tratta dall’omonimo film. La serie andrà in onda su Sky dal prossimo 20 dicembre ed è formata da un cast davvero promettente: tra i nomi, quelli di Laura Morante, Francesco Acquaroli, Simone Liberati e ovviamente anche quello di Emma.

Come se non bastasse, però, l’instancabile Emma ha rivelato l’ultimo progetto a cui ha preso parte. Si tratta di un nuovo set, questa volta per un film che la vedrà protagonista, e il post su Instagram ha spiazzato i fan che non si aspettavano una notizia simile.

“Primo giorno di set. Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini, Il ritorno”, così ha aperto il messaggio la cantante, mantenendo la promessa di raccontare tutto al più presto.

“È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me”. Svelato, quindi, il motivo del suo nuovo taglio. Nessun ritorno al passato, nessun amore finito che ha portato la voglia di ricominciare da un nuovo look.

Emma, il nuovo film e la capacità di essere tante cose

Il ritorno è il film di Stefano Chiantini al quale Emma ha preso parte come protagonista dopo aver avuto un piccolo ruolo nel film Gli anni più belli e nella serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino. In questa nuova avventura sarà Teresa, ma non sappiamo ancora molto di questo ruolo che dovrà interpretare e si presume che ci sarà ancora un po’ da attendere.

Nel frattempo, i fan della cantante hanno reagito in modo positivo alla notizia com’è giusto che sia, ma qualcuno ha avuto qualcosa da ridire.

“Pensa a cantare”, hanno scritto. E ancora: “Hai abbandonato la musica”.

Emma, però, non sembra proprio aver abbandonato quella che è la sua più grande passione, e Sanremo ne è la prova. Non sarà di certo la nuova Lady Gaga, ma sicuramente Emma al momento rappresenta la pop star per eccellenza, e ben vengano gli artisti che riescono a portare avanti più progetti insieme, senza perdere mai il focus sulla musica. Sicuramente Emma non lo perderà, perché, come lei stessa ha rivelato, resta la sua priorità.