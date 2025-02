Dietro le quinte di Sanremo: curiosità e complicità tra cantanti

Fonte: IPA Dietro le quinte di Sanremo 2025

C’è un Sanremo ufficiale, fatto di conferenze stampa, interviste, serate in diretta, lacrime ed emozioni. E poi c’è tutto un Festival sommerso, dietro le quinte, fatto di vita vera, di incontri e complicità degli artisti durante la settimana frenetica della gara. Circondati dall’amore del proprio staff, dei fan, dei parenti e di intese anche inaspettate con alcuni colleghi. Se un tempo era quasi impossibile accedere a questo mondo, oggi, coi social, vi partecipiamo in parte anche noi. E scopriamo per esempio che Giulia De Lellis è arrivata a Sanremo insieme al suo Tony, e fa il tifo dall’albergo; che Achille Lauro non fa in tempo a mettere il naso fuori dall’albergo che viene sommerso dall’amore dei fan. Che Lucio Corsi si stira gli abiti da solo e mette bustine di patatine sotto le giacche per gonfiare le spalline. E ancora che qualche giovane cantante è accompagnato (segretamente) dalla nuova fiamma. E ancora, che Giorgia canta anche nella sua stanza e che Tony e Noemi distribuiscono maritozzi fuori dall’Ariston.

Fonte: IPA

Scopriamo alcune “cartoline” inedite di questo 75esimo Festival:

Noemi e Tony Effe: i maritozzi ai fan

Tony Effe, in compagnia di Noemi (e della fidanzata Giulia De Lellis e di Rkomi) ha servito maritozzi con la panna nel chiosco di street food romano Damme Da Magnà dell’amico Chef Ruben. A suon di musica.

Achille Lauro, mai senza la sua fanbase

Achille non fa 50 metri senza essere assediato dai fan: destino di una rock star…



Lucio Corsi, i segreti dei suoi outfit “fai da te”

Lucio Corsi, vera rivelazione di Sanremo 2025, è un alieno a Sanremo, in tutti i sensi: sceglie da solo i suoi look, si stira d solo le magliette e mette pacchetti di snack sotto le giacche per creare l’effetto spalline anni ’80. Quando si dice un “self made man”..



Giorgia: cantare sempre, pure in albergo

La simpatia e semplicità di Giorgia: ma dove si trova un’artista tanto brava quanto alla mano come lei?



Clara, la “dura” vita da Grand Hotel

Clara Soccini, una delle più applaudite all’Ariston, si scatena in albergo con il suo staff e posta i video su tik tok, per la gioia dei fan..