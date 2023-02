Sanremo 2023, Gianni Morandi entra con la scopa. Amadeus glissa su Blanco

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 7 febbraio, prima serata: Chiara e l’abito contro l’odio

Non si poteva che partire con un riferimento a quanto accaduto nel corso della prima serata di Sanremo 2023. La scena di devastazione del palco, seguita all’esibizione problematica di Blanco, è ancora sotto i nostri occhi. Gianni Morandi, cantante gigantesco e grande maestro di spettacolo, non poteva che presentarsi con la scopa in mano, quella che ha utilizzato per ripulire la scena. Amadeus, invece, ha preferito non tornare sull’argomento e aprire la seconda serata del Festival con un grande ringraziamento per il pubblico.

Gianni Morandi, la gag della scopa e “Grazie dei Fiori”

È stato uno dei protagonisti assoluti della serata inaugurale del Festival di Sanremo. Ha svettato sul palco, portando la sua voce meravigliosa al servizio della manifestazione. Lo ha fatto di nuovo, in apertura alla seconda serata (qui la scaletta con l’ordine di uscita dei Big), regalando uno splendido omaggio alla prima vincitrice della manifestazione, Nilla Pizzi.

Sentire cantare Grazie dei fiori, dopo quanto accaduto il 7 febbraio con Blanco, assume un significato del tutto diverso. Sebbene nessuno lo abbia davvero nominato, il pensiero è corso a lui, a Riccardo Fabbriconi, e a quanto successo sul palco di Sanremo durante la sua esibizione ne L’Isola della Rose. Gianni Morandi si è infatti presentato sul palco con la scopa che ha utilizzato per ripulire il disastro che giaceva sul palco, con ironia ma anche con un velo di amarezza.

Una Belva all’Ariston, Francesca Fagnani debutta in Armani

È la sua prima volta all’Ariston. Un nome diverso per il Festival di Sanremo, quello della giornalista Francesca Fagnani, che ha conquistato il pubblico di Rai2 attraverso le irriverenti interviste one-to-one condotte a Belve. Della belva, sul palco, ha ben poco. Anzi, è apparsa meravigliosa con il suo abito nero e oro firmato Armani, lo stilista scelto per i look della sua prima conduzione in Riviera.

A chi poteva chiedere consiglio, se non a lui, a Fiorello? Fagnani lo ha fatto, ricevendo i soliti suggerimenti del mattatore siciliano, che da quest’anno torna grande protagonista del Festival di Sanremo con un DopoFestival molto speciale e legato a VivaRai2, programma che l’ha riportato in tv.

Morandi, Ranieri, Al Bano: cantare è ancora un mestiere

Un medley incredibile, di quelli studiati nota dopo nota come si faceva una volta. Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano ci insegnano che cantare è ancora un mestiere, bellissimo, fatto di talento, di studio e di sacrificio. E di rispetto per il pubblico. La differenza di tre Big sul palco si avverte e si sente: Amadeus, ancora una volta, si è messo al servizio di un grande spettacolo.

In aggiornamento