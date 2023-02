Sanremo 2023, la scaletta della quinta serata

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 10 febbraio, quarta serata: Levante sensuale e romantica

Il Festival di Sanremo 2023 è passato in un soffio. La serata finale dell’11 febbraio è arrivata in fretta, dopo una galoppata incredibile nella quale è successo davvero di tutto. L’attesa è ancora per Chiara Ferragni che, dopo il debutto della prima serata come co-conduttrice, torna sul palco del Teatro Ariston per incoronare il vincitore della 73ª edizione della kermesse. Vediamo insieme la scaletta dettagliata della quinta serata.

Chi canta: la scaletta

Si esibiscono tutti i 28 Big in gara, sottoposti al giudizio del solo televoto. Da queste prime votazioni, emerge una classifica provvisoria mediata con quelle delle serate precedenti. I primi 5 classificati (non più tre come negli anni precedenti) sono ammessi alla sfida finale e i voti vengono azzerati. A questo punto, votano la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, la Giuria Demoscopica e il televoto, ciascuna con un peso – rispettivamente – del 33, 33 e 34%. Dalla sfida a 5 è proclamato il vincitore della 73ª edizione del Festival di Sanremo.

Di seguito, la scaletta della finale con gli artisti in ordine di apparizione:

Elodie Due

Colla Zio Non mi va

Mara Sattei Duemilaminuti

Tananai Tango

Colapesce Dimartino Splash

Giorgia Parole dette male

Modà Lasciami

Ultimo Alba

Lazza Cenere

Marco Mengoni Due vite

Rosa Chemical Made in Italy

Cugini di Campagna Lettera 22

Madame Il bene nel male

Ariete Mare di guai

Mr Rain Supereroi

Paola e Chiara Furore

Levante Vivo

LDA Se poi domani

Coma_Cose L’addio

Olly Polvere

Articolo 31 Un bel viaggio

Will Stupido

Leo Gassman Terzo Cuore

gIANMARIA Mostro

Anna Oxa Sali

Shari Egoista

Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato

Sethu Cause perse

Gli ospiti e i co-conduttori della quinta serata

Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Amadeus conducono la quinta serata del Festival di Sanremo. Attesissimi gli ospiti della finale, con i Depeche Mode che tornano all’Ariston e per la prima volta senza Andy Fletcher. Si aggiungono Ornella Vanoni, con un suo momento e non in duetto con Gino Paoli, infrangendo così i sogni del pubblico che avrebbe voluto vederli cantare ancora insieme. Il conduttore e direttore artistico Amadeus legge un testo del Presidente ucraino Zelensky.

Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibisce Achille Lauro (in gara nel 2022 con il brano Domenica), mentre sul palco galleggiante della Costa Smeralda torna Salmo, ospite della prima serata e in quella delle cover in duetto con Shari.

La classifica provvisoria

Al termine della serata delle cover, è stata mostrata la classifica generale emersa dalle votazioni della prima, seconda, terza e quarta serata (qui il programma dettagliato della settimana):

Marco Mengoni – Due Vite Ultimo – Alba Lazza – Cenere Mr Rain – Supereroi Giorgia – Parole dette male Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce Dimartino – Splash Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Coma Cose – L’addio Modà – Lasciami Articolo 31 – Un bel viaggio LDA – Se poi domani Leo Gassmann – Terzo cuore Paola e Chiara – Furore Ariete – Mare di guai Mara Sattei – Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Gianmaria – Mostro Cugini di Campagna – Lettera 22 Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

Dove guardare il Festival in tv e streaming

Il Festival di Sanremo va in onda in diretta su Rai1 (in 4K in HQ al canale 210) dalle 20,50, prendendo la linea dal PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol. La manifestazione è trasmessa in contemporanea su RaiPlay – per la settimana di Sanremo visibile in tutto il mondo – ed è quindi fruibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di connessione a internet (smartphone, PC, tablet, smart TV).