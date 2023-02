Depeche Mode, perché si chiamano così e quando vengono in Italia

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

I Depeche Mode non sono solo un gruppo: hanno fatto la storia della musica. Il gruppo musicale inglese è uno dei più ascoltati al mondo, con alle spalle più di 40 anni di attività. Quella musica rock, pop, tecnologica, innovativa, a cui è impossibile resistere, che tutt’oggi è attuale, grazie proprio a icone come loro. Ma perché si chiamano Depeche Mode? Qual è la storia e l’origine del nome? La band, in Italia per il Festival di Sanremo 2023 e per il tour, è tra le più acclamate: scopriamo qualche curiosità.

L’origine del nome Depeche Mode: la storia

Ci sono nomi più facili da “intuire”, così come soprannomi di band che rievocano il genere musicale. Questo non è il caso dei Depeche Mode: un nome che “suona” bene, difficile da dimenticare e facile da pronunciare. Per comprendere il motivo della scelta, dobbiamo tornare indietro nel tempo, ed esattamente nella primavera del 1980. Inizialmente, infatti, i membri fondatori del gruppo – ovvero Vincent Clarke e Andy Fletcher – non hanno scelto questo nome.

Quando si sono uniti Martin Gore e Dave Gahan, si è arrivati ai Depeche Mode. Il titolo proviene da una rivista di moda francese: Dépêche mode. Ed è proprio il titolo che è riuscito a conquistare tutti i membri della band – in particolare Dave Gahan – così da giungere alla formazione che abbiamo conosciuto sino ad oggi. Naturalmente, l’origine è un conto, e il significato è un altro.

La traduzione di Depeche Mode

Teoricamente si potrebbe tradurre con Fashion News, ma è il significato a farci comprendere appieno la scelta della band. Gore, infatti, in una intervista risalente al 1985, ha ammesso che il nome del gruppo significa Moda passeggera e veloce. In pratica, un riferimento piuttosto diretto al loro modo di fare musica, così come alla dinamica della band: il rincorrersi di progetti, di idee, di canzoni, di album. Di trovare nuove mode e lanciarle, senza mai perdere l’ispirazione, così come la loro unicità.

I Depeche Mode al Festival di Sanremo 2023

Fonte: Anton Corbijn

Nel 2023 i Depeche Mode sono i super ospiti della Finale di Sanremo, scelti personalmente dal conduttore e direttore artistico, Amadeus, che ha annunciato la loro presenza al Tg1 dell’1 febbraio 2023. Dopo ben 33 anni, i Depeche Mode tornano a calcare il palco di Sanremo: ci sono stati per ben tre volte, nel 1986, nel 1989 e nel 1990. Lo fanno senza – purtroppo – uno dei componenti storici della band, ovvero Andy “Fletch” Fletcher, deceduto all’età di 60 anni. Fletcher, co-fondatore e tastierista dei Depeche Mode, “è deceduto naturalmente e senza sofferenze prolungate”, a seguito di una dissezione aortica, hanno rivelato gli altri membri della band.

Il tour in Italia e il nuovo album

Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato la pubblicazione del nuovo album dei Depeche Mode per la primavera del 2023. Memento Mori ha oltretutto un significato profondo per il gruppo, dal momento in cui si tratta del quindicesimo disco in studio, ma il primo senza Andy “Fletch” Fletcher. Il tour in Italia dei Depeche Mode per il 2023, infine, tocca le date del 12 luglio allo Stadio Olimpico a Roma, il 14 luglio allo Stadio San Siro a Milano e infine il 16 luglio allo Stadio Dall’Ara a Bologna.