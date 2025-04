Fonte: IPA Mara Venier

Sabato 12 aprile cala il sipario su Ne vedremo delle belle, il nuovo show talent del sabato sera di Rai1 che voleva conquistare il pubblico con leggerezza e un pizzico di nostalgia. Alla conduzione, un impeccabile Carlo Conti, che ha saputo orchestrare con la sua consueta eleganza e simpatia una competizione tutta al femminile tra dieci primedonne della televisione italiana.

L’appuntamento, con la chiusura in anticipo, è previsto per il 12 aprile. Dopo settimane di performance, giochi e momenti inaspettati, è arrivato il momento di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitrice assoluta di questo format inedito, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Ne vedremo delle belle, le anticipazioni del 12 aprile

In gara, dieci volti amatissimi dal grande pubblico: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Donne che hanno scritto pagine importanti dello spettacolo italiano, ciascuna con un percorso unico ma tutte accomunate dalla voglia di rimettersi in gioco.

Nel corso delle puntate si sono sfidate con ironia e determinazione, passando dal canto al ballo, fino al musical e all’intrattenimento più puro. E adesso, nell’ultimo round, dovranno affrontare cinque prove principali: canto, ballo, musical, un’intervista e una misteriosa sfida a sorpresa tra due concorrenti. Insomma, la tensione è alle stelle.

Per chiudere in grande stile, la serata prevede anche due prove speciali. Nella prima, ciascuna delle concorrenti sarà protagonista di un assolo: un momento tutto per sé in cui potrà mostrare le sue abilità, emozionare e convincere la Super Giuria, composta da tre nomi d’eccezione: Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. In palio, per ogni performance, fino a 5 punti bonus da parte di ciascun giurato. Un’occasione decisiva per scalare la classifica.

La seconda prova speciale sarà ancora più intrigante, perché svelerà in diretta chi saranno le due concorrenti protagoniste scelte per giocarsi un ulteriore bonus da 5 punti. Un twist che potrebbe ribaltare le sorti della gara all’ultimo minuto.

Le votazioni finali e gli ospiti

Oltre ai voti della giuria tecnica e a quelli delle concorrenti non coinvolte nelle singole prove, nella finale verranno svelati anche i risultati del sondaggio social. Il pubblico da casa, infatti, ha potuto esprimere la propria preferenza e il suo giudizio potrebbe avere un peso importante nella definizione della classifica finale. Una modalità interattiva che ha saputo coinvolgere i telespettatori e rafforzare il legame tra protagoniste e pubblico.

Al di là della competizione, lo show vuole mantenere un’anima nobile. Il Premio finale, infatti, verrà interamente devoluto a Una Nessuna Centomila, la fondazione presieduta da Fiorella Mannoia, impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne. Un gesto che dà valore ulteriore alla leggerezza del programma, ricordando che spettacolo e impegno civile possono (e devono) andare di pari passo. A fare da filo conduttore, ancora una volta, c’è Carlo Conti: elegante, mai sopra le righe, capace di valorizzare ogni concorrente con rispetto e ironia. Ospite della finalissima è il cantautore Francesco Gabbani, fresco di partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Viva la vita.

Quando e dove vedere Ne vedremo delle belle

La nuova puntata di Ne vedremo delle belle va in onda il 12 aprile 2025 su Rai1, alle 21,30 e comunque subito dopo il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. La puntata è trasmessa in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay.