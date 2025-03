Madrina Festival di Venezia 2025 addio, chi la sostituisce

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, i look dell’ultima serata: Sveva Alviti divina in abito platino

A Venezia si cambia: la 82esima Mostra del Cinema di Venezia non avrà una madrina – l’ultima è stata l’attrice Sveva Alviti – bensì una conduttrice. La notizia è stata confermata dallo stesso direttore artistico del festival, Alberto Barbera.

Mostra del Cinema di Venezia, arriva la conduttrice

L’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si terrà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre e si parla già di novità. L’evento infatti non avrà una madrina, come siamo abituati da parecchi anni, ma una conduttrice. A dare la notizia il direttore artistico del festival, Alberto Barbera.

“È solo una questione terminologica – ha dichiarato – da diversi anni, ormai, non usiamo più il termine ‘madrina’ e parliamo di ‘conduzione’ della cerimonia di apertura e chiusura”. Ma i cambiamenti non si fermerebbero qui. Secondo quanto riportato da quotidiano Il NordEst, il direttore della Mostra del Cinema ha spiegato: “Rivoluzioneremo la cerimonia di apertura per renderla un po’ meno ingessata. E quest’anno non avremo più una madrina, ma una conduttrice, o perché no, un conduttore. Una scelta sostenuta dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per valorizzare questa figura, trasformando la madrina, che si presenta sul palco e legge una presentazione, in una conduttrice che regge i giochi e avrà un ruolo più attivo“.

Barbera ha anche aggiunto: “In un colloquio informale, ho semplicemente detto che avremmo evitato di usare il termine di madrina, peraltro da tempo in disuso nei nostri comunicati ufficiali. Tutto qua. Di fatto, non cambierà nulla. Se non che cercheremo di rendere un po’ più mosse le cerimonie di apertura e chiusura”. Il nome della conduttrice dell’edizione 2025 ancora non è noto e sarà comunicato solo a primavera inoltrata.

Tutte le madrine del Festival

Era stato lo stesso Barbera, nel 1999, a ripristinare il ruolo di ‘madrina’ alla Mostra del Cinema, concependolo come un’ambasciatrice del Festival, per rafforzarne l’immagine, lanciando a livello internazionale il volto del cinema nazionale del momento, e dando un tocco di maggior glamour all’evento.

Quell’anno fu l’attrice Anna Galiena la madrina del festival e da allora si sono susseguite ventidue madrine e due padrini, Alessandro Borghi nel 2017 e Michele Riondino nel 2018, che hanno avuto il compito di introdurre e guidare gli spettatori e gli ospiti dalla serata di inaugurazione a quella di consegna dei premi.

Dopo Anna Galiena, prima madrina fu Chiara Caselli, seguita da Stefania Rocca, che ha fatto gli onori di casa al Lido nel 2001. Dopo un anno di assenza, nel 2003 a Venezia è arrivata Alessandra Martines. La splendida Claudia Gerini ha ricoperto il ruolo nel 2004, mentre nel 2005 è stata Ines Sastre. Isabella Ferrari e Ambra Angiolini sono state le madrine rispettivamente nel 2006 e nel 2007, l’anno successivo invece toccò all’attrice russa Ksenia Rappoport.

Maria Grazia Cucinotta è approdata al Lido nel 2009, mentre nel 2010 c’era Isabella Ragonese, seguita dall’elegantissima Vittoria Puccini. Kasia Smutniak è stata la madrina del Festival di Venezia 2012, Eva Riccobono dell’edizione 2013. Poi, nel 2014, è arrivata la bellissima Luisa Ranieri, e nel 2015 la modella e attrice Elisa Sednaoui.

Sonia Bergamasco, ha ricoperto il ruolo nel Festival del 2016, e dopo i padrini nel 2017 e nel 2018, nel 2019 è stata Alessandra Mastronardi la madrina, seguita da Anna Foglietta. Le ultime Serena Rossi, nel 2021, Rocio Munoz Morales nel 2022, Caterina Murino nel 2023 e Sveva Alviti nel 2024. Chi sarà la prossima conduttrice?