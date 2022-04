Isola, Jovana Djordjevic svela perché ha dovuto rinunciare al reality show

Isola dei Famosi, belli e impossibili: i naufraghi che ci hanno fatto girare la testa

L’avventura all’Isola dei Famosi di Jovana Djordjevic è finita ancor prima di iniziare: la bellissima modella dopo pochi giorni di permanenza in Honduras si è dovuta ritirare dal reality show. Adesso ha svelato su Instagram la motivazione per cui ha dovuto abbandonare il gioco, un piccolo problema di salute rivelato solo ora ai suoi follower.

Jovana Djordjevic, perché ha lasciato l’Isola dei Famosi

L’esperienza in Honduras per Jovana Djordjevic si è interrotta in modo inatteso e soprattutto molto prima di quanto previsto. La sua permanenza tra i naufraghi è stata davvero brevissima: qualche giorno e la modella ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un piccolo problema di salute che ha avuto modo di rivelare solo adesso.

Ospite della puntata del 18 aprile, Jovana non ha avuto modo di raccontare in diretta le motivazioni che stavano dietro all’abbandono del gioco, e per questo ha scritto un lungo post su Instagram per spiegare al pubblico che tanto l’ha apprezzata, anche se per pochi giorni, durante l’avventura all’Isola dei Famosi.

“Il motivo della mia uscita (come tutti voi sapete) riguardava la salute. Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico”.

Jovana Djordjevic, le parole su Instagram

La modella ha raccontato che rimanere in quelle condizioni avrebbe comportato una cura per evitare eventuali infezioni. Per questo motivo ha preferito andare via e risolvere questo piccolo problema di salute tornando in Italia. La sua speranza era quella di poter rientrare nel gioco: “Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo). Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l’altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi senza tagli, medicine. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile”.

Non è stato facile per Jovana rinunciare al reality show e all’esperienza che stava vivendo in Honduras, come ha raccontato senza nascondere il suo dispiacere per la situazione: “Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te… Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficile e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta la possibilità di provare almeno”.

La modella ha affermato che non avrebbe avuto nessuna intenzione di mollare il suo percorso nel reality show, e sebbene abbia dovuto rinunciare così presto non le dispiacerebbe affatto tornare su Cayo Cochinos: chissà che Ilary Blasi non accolga l’appello della Djordjevic.