Isola dei Famosi 2022, problemi di salute per Guendalina Tavassi: cos’è successo

Che l’Isola dei Famosi fosse un’avventura quasi ai limiti dell’umana sopportazione lo sapevamo già, ma a quanto pare i naufraghi di questa edizione se la passano peggio del solito. Già diversi concorrenti hanno avuto a che fare con le asperità di Cayo Cochinos, in alcuni casi persino dovendo abbandonare il gioco. Stavolta, ad aver accusato il colpo è stata Guendalina Tavassi: a causa di un problema di salute, si è dovuta recare in infermeria. Ma che cosa le è accaduto?

Isola, Guendalina Tavassi in infermeria

Guendalina Tavassi è senza dubbio una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022: lei e suo fratello Edoardo hanno decisamente dato una scossa alle dinamiche del gioco, suscitando anche diverse controversie che hanno fatto furore tra i naufraghi. Forse è proprio per questo che la sua improvvisa assenza si è fatta sentire rapidamente. Nel corso del daytime di mercoledì 11 maggio, la concorrente si è allontanata dai suoi compagni d’avventura per recarsi in infermeria. Il pubblico lo ha potuto scoprire proprio in apertura di puntata, grazie ad un breve comunicato passato in tv.

Ma che cosa è successo a Guendalina? Per il momento, non sono state diffuse altre informazioni: non è chiaro se abbia avuto un infortunio o un piccolo malessere, né se la situazione sia preoccupante o meno. L’unica notizia attualmente giunta agli spettatori è che la Tavassi si trova in infermeria per accertamenti medici. Probabilmente, per sapere qualcosa in più sulle sue condizioni di salute dovremo attendere un pochino. L’unico ad aver cercato di rassicurare un po’ i fan è stato Federico Perna, il fidanzato della naufraga.

Interrogato dai tantissimi follower preoccupati per quanto accaduto a Guendalina, il ragazzo ha rotto il silenzio con un breve video pubblicato tra le sue storie di Instagram. Tuttavia, ha preferito rimanere molto sul vago: “Sono stato avvisato, ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”. Le sue parole fanno pensare ad un problema che potrebbe addirittura tenere la Tavassi lontana dai giochi per più di un pomeriggio. Resta dunque da capire se le sue condizioni di salute le permetteranno di tornare in sicurezza tra gli altri naufraghi, o se dovrà invece rientrare in Italia.

Isola 2022, problemi di salute per i naufraghi

D’altro canto, Guendalina Tavassi non è certo l’unica a dover fare i conti con le difficoltà all’Isola dei Famosi 2022. Proprio ora, con lei in infermeria c’è Blind: il giovane rapper ha accusato problemi di salute che lo hanno costretto ad assentarsi per un po’. In apertura della scorsa puntata serale, Alvin aveva subito fatto notare la mancanza del ragazzo, spiegandone i motivi: “Ha un’infezione cutanea. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, ma i medici lo vogliono tenere sotto controllo, lontano dal sole e dall’acqua salata per tre giorni”.

Tornando indietro di qualche settimana, inoltre, ci sono stati già ben due abbandoni. La prima a mollare il gioco è stata Patrizia Bonetti, che proprio al suo arrivo a Cayo Cochinos si è cimentata nella prova del fuoco procurandosi delle serie ustioni, che non potevano essere curate all’Isola. Poi è stato il turno di Jovana Djordjevic, che ha preferito tornare a casa per un problema al seno (dovuto ad una precedente operazione), risoltosi senza la minima conseguenza in Italia. Non che gli altri naufraghi se la passino meglio. La fame si è già fatta sentire, e qualche piccolo malore è (quasi) all’ordine del giorno.