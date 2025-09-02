Venezia 2025, pagelle look del sesto red carpet: Emily imbattibile (10), Valeria incorreggibile (3), Amanda la più originale (9)

I look più affascinanti e quelli da incubo che hanno sfilato sul red carpet della sesta serata del Festival del Cinema di Venezia

IPA Festival del Cinema di Venezia, i look della sesta serata: Amanda insegna la moda, Kaia sdrammatizza, Madalina incanta

Prosegue la sfilata di star al Lido, in onda un’altra serata del Festival del Cinema di Venezia 2025, la sesta. A essere presentati, tra gli altri, i film The Smashing Machine, che ha portato in laguna una star del wrestling; The Testament of Ann Lee; la serie di Marco Bellocchio Portobello e il documentario di una delle dive di Alfred Hitchcock. Sul red carpet decisamente meno vestiti neri del solito.

È stata la notte degli abiti da principessa, ma non tutti i look hanno riscontrato lo stesso successo. Chi ha meritato la promozione e chi la bocciatura, secondo il nostro (scanzonato) giudizio.

Emily Blunt è la vera stella di Venezia. Voto: 10

Del film che presentato, non è la vera protagonista, ma di certo lo è stata sul red carpet. Emily Blunt è la stella più radiosa di questa sesta serata del Festival del Cinema di Venezia 2025, e anche delle serate precedenti, e sarà difficile batterla persino nei giorni a venire. Il look dell’attrice de Il diavolo veste Prada (e di molto altro) ci ha regalato tutto ciò che ci si aspetta da una diva di Hollywood che presenzia a uno degli eventi più patinati del cinema internazionale.

L’attrice sceglie una firma di nicchia, il suo abito è firmato Tamara Ralph. Seppur, più che di abito, sarebbe bene parlare di una scultura. Un vestito che si regge in piedi da solo e che brilla di luce propria, tempestato di migliaia di punti luce. Emily si staglia come una sirena appena emersa dalle acque della laguna, con qualche conchiglia ancora impigliata su seno e fianchi. Il tutto in un delizioso tono rosa pallido, che l’attrice riprende pedissequamente sulle scarpe dal tacco alto, per poi declinarlo in un fucsia accesso negli orecchini di diamanti di Tiffany e sul rossetto. 10 e lode e bacio accademico.

Amanda Seyfred (stavolta) è la più originale. Voto: 9

Sul red carpet, Amanda Seyfred rimedia allo scandalo del pomeriggio, quando ha scelto di copiare lo stesso outfit della collega Julia Roberts. Qualche ora dopo, tira fuori tutta l’originalità di cui è capace. Il suo outfit può piacere o anche no, ma di certo non si tratta di qualcosa di già visto. A firmare l’abito è nostra signora Miuccia Prada, che la moda non l’ha mai presa sul serio. Sembra quasi uno scherzo l’abito di Amanda, la carta regalo di una barbie da collezione, con quel fiocco rosso pronto per essere scartato.

Come si fa a resistere a quella perfetta tonalità di blu notte e a quell’impeccabile taglio che si apre sul davanti per scoprire una lunga serie di imprevedibili bottoni. Moda significa anche osare e la star di Mean Girls non si tira indietro. E poi come fai a criticare una che con il choker nero e lo chignon alto sembra Cenerentola in carne e ossa? Non si può, infatti noi le diamo un bel 9 tondo tondo.

Valeria Marini non si smentisce mai. Voto: 3

Valeria Marini è showgirl, cantante, attrice, modella e pure imprenditrice. E da vera imprenditrice non perde occasione di promuovere il proprio brand. Così, ancora una volta, la bionda dai baci stellari sceglie di indossare un abito firmato Seduzioni Diamonds. Abito per modo di dire, si tratta della solita sottoveste che poco lascia all’immaginazione, attillata al punto da richiedere le forbici per la rimozione e immancabilmente ricoperta di cristalli.

C’è una novità, però, un lungo velo da processione a coprire il capo. Forse, almeno per una volta, ci sarebbe piaciuto vedere Valeria vestita in modo diverso, ma d’altronde sarebbe ancora Valeria Marini senza il suo incorreggibile look?

The Rock, un wrestler sul red carpet. Voto: 6

La “roccia” del cinema è al suo esordio a Venezia. Dwayne Johnson detto The Rock non è di certo famoso per la sua eleganza, ma al Festival è (quasi) impeccabile. Bello il completo doppiopetto grigio perla, con tanto di pochette nel taschino. Classiche e sempre adatte le scarpe in vernice. Certo c’è quella camicia spudoratamente aperta e la catena d’oro a far capolino sul pettorale, ma Dwayne resta il wrestler più elegante di tutti.

Kaia Gerber fidanzata discreta. Voto: 5

Kaia Gerber è una di quelle bellissime e anche alla mano. È figlia della top model più famosa degli ultimi trent’anni, possiede un pool genetico eccezionale, ha una carriera in ascesa e anche un nuovo fidanzato. Ha tutto e non sente alcun bisogno di avere anche la luce dei riflettori puntata addosso. A Venezia arriva nell’umile veste di +1, assieme all’attore Lewis Pullman – il bacio in laguna conferma la loro relazione.

Anche il look è da accompagnatrice discreta. Un abitino nero in pizzo (che non si fa tuttavia mancare qualche sbrilluccichio), ballerine con tacco, pochette in tinta e occhiali da sole. Se non le concediamo la sufficienza è solo perché è inammissibile arrivare sul red carpet con lo smartphone in mano, anche se lo si usa per immortalare il proprio bello.

Madalina Ghenea, troppa moda. Voto: 4

Madalina Ghenea arriva sul red carpet veneziano con un abito haute couture. Una creazione unica con taglio a sirena, lungo (chilometrico) strascico in velo e uno scollo in grado di reggersi su da solo. A ravvivare il pesante tessuto nero, ancor più pesanti applicazioni in oro. E come se l’abito non fosse già abbastanza, la modella ci aggiunge anche qualche posa plastica. Anche meno Madalina, sei meravigliosa ma stavolta bocciata.

Francesca Michielin alla ricerca del suo stile. Voto: 2

(Im)perfetta è il titolo del film di Valeria Solarino cui ha assistito anche Francesca Michielin. Che la cantante abbia scelto di vestirsi a tema? In tal caso ha forse esagerato, perché il suo outfit è ben più che imperfetto, è – e ci dispiace dirlo – tra i peggiori della serata. Michielin cambia manager, cambia stylist, eppure sembra non aver ancora trovato il suo stile, o uno stile in generale.

Perché la longuette su un tappeto rosso? Perché quelle scarpe da Nonna Papera? Perché mai abbinare il marrone freddo del top al giallo ocra della gonna? Perché sei così deliziosa e ti vesti così male, Francesca? Aspettiamo sinceramente una risposta, ma nel frattempo non possiamo esimerci da assegnare il voto più basso di queste nostre pagelle.