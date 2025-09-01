Amanda Seyfried regina di stile a Venezia

In questo Festival del Cinema di Venezia si sono visti più tubini neri che film in concorso. Per fortuna c’è Amanda Seyfried, che si distingue, gioca, si diverte. Rischia anche, ma non troppo, perché si affida alle abilissime mani di nostra signora Miuccia Prada. Un abito che la fa sembrare una bambola in procinto di essere scartata, con un fiocco rosso a esaltare il blu notte. E che dire del beauty look da Cenerentola con choker e chignon. Non piacerà a tutti, ma questa è moda.