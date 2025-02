Fonte: IPA Fedez e Carlo Conti

Bugie, tradimenti e un matrimonio che è finito nel peggiore dei modi. Non sono giorni facili per Fedez, che si è trovato travolto dal polverone mediatico sollevato da Fabrizio Corona e dai contenuti di Falsissimo, ma la strada verso Sanremo 2025 è già tracciata. Il rapper di Rozzano compare infatti nella rosa dei Big che parteciperanno alla 75ª edizione della kermesse condotta da Carlo Conti, ma voci insistenti parlano di un possibile ritiro dalla competizione per timore delle contestazioni. Ma qual è la verità?

Fedez si ritira da Sanremo, cosa succede davvero

Il brano da portare in gara è Battito, un inno in chiaroscuro rivolto alla depressione e alla rinascita, ma i giorni che sono appena trascorsi hanno inevitabilmente spostato l’attenzione verso argomenti diversi dalla musica e che riguardano la vita privata di Fedez. Si parla ancora della sua ex moglie Chiara Ferragni, dei tradimenti di lui e delle indiscrezioni che ha lasciato trapelare Fabrizio Corona in cui compare anche il nome della donna per la quale l’artista di Sexy Shop avrebbe lasciato la sua futura sposa all’altare.

Avrebbe voluto far parlare la musica, lui, e sembrava proprio che volesse ripartire dal Festival di Sanremo per lasciarsi alle spalle il passato difficile che aveva appena vissuto. Ma il gossip è stato più forte di tutto, fino al punto di fargli considerare il ritiro dalla manifestazione che però è stato rapidamente smentito. Non dal suo entourage ma dalle prove che continua a fare, sia sul suo brano che sul duetto da portare venerdì 14 febbraio per la serata delle cover con Marco Masini. Nessun ritiro in vista, quindi, ma – forse – la volontà di mantenere un profilo basso in attesa della prima serata dello show in onda su Rai1.

Le parole di Carlo Conti

Raggiunto dai microfoni di Un giorno da pecora, Carlo Conti ha spiegato di sentirsi assolutamente sereno rispetto a quello che potrebbe succedere sul palco. Non ci sarebbero quindi decisioni drastiche da parte di Federico Lucia e nemmeno l’intenzione di ingaggiare un nuovo dissing con Tony Effe. “Sono solo fumo, fuffa. È tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia”, ha spiegato il direttore artistico, che ha così messo un punto su tutte le voci che si sono rincorse in questi giorni appena precedenti alla manifestazione.

Per il 10 febbraio, è invece atteso un nuovo episodio della saga Falsissimo di Fabrizio Corona, in cui si parlerà ancora di Chiara Ferragni. Una scelta che va contro le richieste della diretta interessata che l’avrebbe già diffidato e chiesto un risarcimento milionario. L’ex Re dei Paparazzi non sembra comunque intenzionato a fermarsi e, anzi, ha programmato di rilasciare nuove dichiarazioni alla vigilia dell’inizio della kermesse canora.

Dal canto suo, Fedez ha provato a spegnere il fuoco divampato dopo le indiscrezioni che riguardavano lui e la sua famiglia, specificando di non aver mai pensato di lasciare Chiara Ferragni sull’altare pur ammettendo le sue colpe come marito poco fedele. Ha poi spiegato di essersi lasciato andare un po’ troppo con Corona, dicendosi pure pentito per la sua eccessiva leggerezza.