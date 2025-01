Fantasanremo 2025, regole, novità e come giocare

Le regole, le novità e come giocare al Fantasanremo 2025 in occasione del Festival di Sanremo

Fonte: IPA Carlo Conti e Alessandro Cattelan

Dall’11 al 15 febbraio va in scena il Festival di Sanremo e torna anche l’attesissimo Fantasanremo, il gioco parallelo alla kermesse che lo scorso anno ha coinvolto oltre 2,6 milioni di partecipanti. Con l’arrivo di Carlo Conti sul palco dell’Ariston e l’addio di Amadeus si chiude un’epoca e se ne apre un’altra con tantissime novità anche per il Fantasanremo 2025.

Come si gioca al Fantasanremo 2025

Ma come funziona il Fantasanremo? Per prima cosa è necessario iscriversi sull’app ufficiale oppure sul sito web. Dalla dashboard sarà poi possibile creare la propria squadra. E qui entrano in gioco i baudi, ossia la moneta del Fantasanremo. Ogni partecipante al gioco ha a disposizione 100 baudi e ogni cantante costa un numero diverso di baudi a seconda della sua quotazione.

Una volta formata la squadra (con i dovuti calcoli) si potrà scegliere con chi giocare. Esistono infatti delle leghe che possono essere pubbliche oppure create ad hoc e personalizzate. Va però ricordato che ogni account può creare al massimo cinque leghe e cinque team, ciò significa che un utente del Fantasanremo potrà prendere parte al massimo a 25 leghe.

A questo punto non resterà che attendere le cinque serate di Sanremo. Proprio durante la kermesse il Fantasanremo entra nel vivo quando grazie ai malus e ai bonus i cantanti in gara possono acquisire punti oppure perderli. Al termine di Sanremo sarà la classifica finale a decretare il vincitore del gioco.

Fantasanremo 2025, le nuove regole su squadre e capitano

Gli artisti in gara a Sanremo 2025 saranno trenta, per questo motivo quest’anno ogni partecipante del Fantasanremo potrà formare una squadra composta da ben sette cantanti anziché cinque come accadeva in passato.

Attenzione però, nella squadra di sette cantanti ben due saranno delle riserve. Secondo il regolamento dunque chi è in panchina potrà giocare solamente con dei bonus e dei malus extra. Non solo: durante ogni serata gli utenti di Fantasanremo 2025 potranno decidere chi schierare, creando una vera e propria formazione.

Novità anche per quanto riguarda il capitano della squadra. Potrà infatti essere cambiato ad ogni serata e raddoppierà i punti dei bonus non solo nella serata finale, ma sin dal primo giorno del Festival di Sanremo.

Quali sono i bonus e i malus di Fantasanremo 2025

Oltre ai bonus legati ai premi della critica e alle classifiche ne troviamo diversi decisamente divertenti e fantasiosi. Come “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio” (+10 punti), “Seda una rissa nel backstage” (+10 punti) e “Seda una rissa sul palco” (+5 punti).

Una invasione di palco che non è stata programmata può arrivare a valere ben 30 punti, mentre si possono scalare le classifiche anche grazie ad un cantante che sona uno strumento (+10 punti) o alla presenza di ballerini sul palco durante l’esibizione (+10 punti).

I bonus sono previsti anche per il DopoFestival con “Batti 5 a Cattelan durante il DopoFestival” che varrà ben 5 punti.

Fra i malus sono previsti come sempre liti (quotatissima quella fra Tony Effe e Fedez dopo il recente dissing), ma anche scivoloni e vuoti di memoria. L’outfit total black ad esempio può costare ad un cantante ben 5 punti, mentre nominare il Fantasanremo è considerato un fatto gravissimo e vale -10 punti.