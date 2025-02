Fonte: IPA Bianca Guaccero

La nuova edizione di Dalla strada al palco, il talent show che celebra il mondo degli artisti di strada, si avvia alla sua conclusione con l’attesissima puntata finale di venerdì 7 febbraio 2025. L’appuntamento è su Rai1 alle 21.30, per una serata ricca di ospiti e di emozioni semplici, quelle che ci hanno condotti fino all’atto conclusivo di questo spettacolo che ha riportato Bianca Guaccero e Nek in prima serata.

Dalla strada al palco, le anticipazioni del 7 febbraio

Anche quest’anno il format ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me ha convinto il pubblico, portando in prima serata il talento puro e autentico di chi si esibisce nelle piazze e nelle strade d’Italia. E se già le scorse puntate ci hanno regalato momenti indimenticabili, la finale promette di essere una vera e propria festa della musica.

A rendere ancora più speciale questa ultima serata ci sarà un cast di ospiti straordinari. Il palco di Dalla strada al palco accoglierà Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez, tre volti amatissimi che porteranno il loro carisma e la loro simpatia per accompagnare i finalisti in questa emozionante avventura.

Ma non solo. Il pubblico potrà godere di straordinarie esibizioni che vedranno protagonisti artisti di strada insieme a star della musica e dello spettacolo. Katia Ricciarelli incanterà con la sua voce inconfondibile, Ron regalerà emozioni con la sua chitarra e Big Mama infonderà energia con il suo sound travolgente.

A guidare questa grande celebrazione saranno Nek e Bianca Guaccero, una coppia di conduttori affiatata e capace di coinvolgere il pubblico con grande spontaneità. Bianca, reduce dal successo della vittoria a Ballando con le Stelle, ha portato freschezza e ritmo al programma, mentre Nek, con il suo amore per la musica e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, si è confermato un padrone di casa perfetto.

Le novità del format

Quest’edizione ha visto anche alcune innovazioni nel format, che hanno reso ogni puntata ancora più coinvolgente. Numeri d’apertura spettacolari, con coreografie suggestive e il coinvolgimento dell’orchestra e del corpo di ballo, hanno dato a ogni episodio un’impronta particolare, valorizzando ulteriormente il talento degli artisti in gara.

Per la finale di questa edizione per la prima volta su Rai1, lo show ha voluto fare le cose in grande. Sul palco saliranno anche Amii Stewart, gli Eiffel 65, i ballerini Tommaso Stanzani e Angelica Gismondo, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri, Fausto Leali e Lorenzo Licitra. Un cast ricco che renderà la serata indimenticabile.

L’ultima puntata sarà inoltre l’occasione per celebrare i finalisti che, con la loro passione, creatività e talento, si sono distinti in questa prima stagione guidata a due voci. Ogni artista ha portato sul palco non solo le proprie abilità tecniche, ma anche storie di vita, sacrifici e sogni, rendendo il programma un viaggio emozionante alla scoperta di talenti spesso poco conosciuti ma straordinariamente autentici.

Quando e dove va in onda

Dalla strada al palco va in onda su Rai1 il 7 febbraio dalle 21,30 subito dopo la puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. La puntata è visibile anche su RaiPlay, in contemporanea, mentre vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie moltissimi commenti.