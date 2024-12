Fonte: IPA Gianni Morandi

Che Tempo Che Fa, la creatura televisiva di Fabio Fazio, torna domenica 15 dicembre con una puntata ricca di ospiti. Come sempre, l’appuntamento è sul NOVE alle 19,30 e in streaming su NOVE.tv e discovery+, per una serata da non perdere. Alla guida dello show ci sarà, naturalmente, il padrone di casa, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 15 dicembre

Il piatto forte della puntata sarà come sempre il parterre di ospiti di Fabio Fazio. Per la prima volta nello studio di Che Tempo Che Fa, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel sarà protagonista di un’intervista esclusiva. Figura centrale della politica europea per oltre un decennio, Merkel racconterà alcuni momenti chiave della sua carriera e offrirà spunti di riflessione sull’attualità e sul futuro dell’Europa.

E ancora Gianni Morandi, fresco di festeggiamenti per i suoi 80 anni, sarà presente per raccontare un traguardo straordinario nella sua vita e nella sua carriera a qualche giorno dalla pubblicazione del suo ultimo album, L’Attrazione, in cui è presente un brano di Jovanotti. Con oltre 60 anni di musica e spettacolo alle spalle, Morandi è un simbolo della canzone italiana e un eterno ragazzo che continua a emozionare generazioni intere. È inoltre una vecchia conoscenza del programma e non mancherà di esibirsi dal vivo come capita per tutti gli ospiti musicali invitati da Fabio Fazio.

Gli altri ospiti

Dopo un anno di successi incredibili, Mahmood torna a Che Tempo Che Fa per ripercorrere i momenti più belli della sua carriera recente e condividere nuovi progetti, tra cui l’incisione di Sant’Allegria in duetto con Ornella Vanoni. Il brano, infatti, è venuto talmente bene che hanno deciso di registrarlo e regalarlo al pubblico che non ha mancato di esprimere il proprio apprezzamento per questa scelta che l’artista milanese nata al Piccolo aveva in mente da molto tempo.

Ma Che Tempo Che Fa non è solo un talk show: è anche uno spazio dove l’attualità, la cultura e la comicità si incontrano in un connubio perfetto.

Edoardo Prati, umanista e divulgatore, porterà il suo sguardo originale su temi di grande interesse, con una riflessione profonda e mai banale. A seguire, l’imperdibile editoriale di Michele Serra, che con la sua penna arguta e ironica ci aiuterà a rileggere i fatti della settimana da una prospettiva inedita.

E come dimenticare Che Tempo Che Fa – Il Tavolo? Lo spazio più scanzonato del programma, dove si ride, si scherza e si discute in compagnia di ospiti fissi e sorprese speciali. Un momento di puro intrattenimento che non smette mai di divertire. Non dimentichiamoci delle gesta di Giucas Casella, che è perfino caduto di fronte agli ospiti facendo sorridere tutti e anche un po’ preoccupare per le sue condizioni dopo la rovinosa scivolata.

Come seguire la puntata

Non puoi essere davanti alla TV? Nessun problema! Che Tempo Che Fa è disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+, per permetterti di non perdere neanche un minuto, ovunque tu sia. E se hai voglia di rivivere i momenti migliori o recuperare qualche passaggio, potrai rivedere i video della puntata direttamente online.