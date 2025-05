Fonte: Getty Images Céline Dion, il video-messaggio all'Eurivision 2025

Grandi emozioni per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, quando abbiamo assistito a un video-messaggio: quello di Céline Dion, che nel 2022 ha ricevuto la diagnosi di SPS (Sindrome della Persona Rigida). Il suo meraviglioso sorriso ha scaldato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo: ecco come sta dopo gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute.

Céline Dion, il video-messaggio all’Eurovision Song Contest 2025

Il 13 maggio è andata in onda la prima delle semifinali dell’Eurovision: nelle ultime settimane, spesso si è rincorsa l’indiscrezione della presenza di Céline Dion (che ha vinto la competizione nel 1988). E c’è stata, in effetti, con un video-messaggio: “Non vorrei altro che essere con voi a Basilea”. Un’apparizione rarissima, considerando il suo stato di salute: ha tenuto nascosta la malattia per anni, e negli ultimi aggiornamenti aveva raccontato di avere difficoltà a camminare, con il documentario Io sono: Céline Dion.

“La Svizzera avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”, ha detto nel video-messaggio dedicato agli artisti in gara, a tutti i suoi fan. Negli ultimi anni ha dovuto affrontare tante, troppe sfide, ma il suo cuore è rimasto vicino a ciascuno di noi: nonostante l’assenza fisica sul palco dell’Eurovision (sembra ormai smentita l’esibizione durante la finale, che si tiene il 17 maggio), ha voluto far sentire comunque la sua presenza.

Con un ricordo speciale, ovvero quando lei stessa ha partecipato alla competizione, vincendo con il brano Ne partez pas sans moi. Aveva solo 20 anni all’epoca, tanti sogni in tasca e la volontà di ferro di far sentire la propria voce. “Vincere l’Eurovision nell’88 in Svizzera è stato un momento che mi ha cambiato la vita e sono grata per chiunque abbia avuto fiducia in me. Ora, 37 anni dopo, è così emozionante vedere la Svizzera campione in carica e organizzare ancora una volta l’Eurovision. (…) La musica unisce, ma non soltanto questa sera. È la nostra forza, il nostro sostegno, il nostro accompagnamento in ogni momento”.

Céline Dion, come sta: gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute

Gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute risalivano a marzo 2025, quando la cantante aveva pubblicato un filmato su Instagram, intenta a ballare e giocare a golf con i suoi figli, René-Charles, Eddy e Nelson. Aveva detto di aver trascorso una meravigliosa giornata con i suoi “ragazzi”, e di stare per tornare in carreggiata. Ecco perché molti speravano di vederla sul palco dell’Eurovision Song Contest, ma il video-messaggio ha comunque raggiunto i suoi fan in ogni parte del mondo.

Sono stati gli stessi organizzatori dell’Eurovision Song Contest 2025 a scegliere di rendere omaggio alla Dion, più di una leggenda: un modo per celebrare la sua carriera e la sua vittoria in Svizzera. Nel 2024, dopo che a lungo aveva temuto di non potersi più esibire, l’abbiamo vista alle Olimpiadi di Parigi. Nonostante tutto, continuano le speculazioni in merito alla sua presenza alla finale dell’Eurovision. Dobbiamo dire, però, che vedere un suo video-messaggio, e poco dopo l’omaggio di Silvester Belt, Marina Satti e Jerry Heil sulle note di Ne partez pas sans moi, ci ha davvero emozionate: la speranza è di rivederla presto.