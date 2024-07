Battiti Live, le pagelle dei look del 29 luglio: Noemi una dea in nero (10), Ilary sottotono (6)

Fonte: IPA Noemi una dea a Battiti Live

Lo splendido castello aragonese di Otranto ha fatto da cornice alla quarta puntata di Battiti Live, lo show dell’estate che porta la grande musica italiana nel cuore della Puglia. Il 29 luglio a tenere banco è stata la “vecchia guardia”: nomi come i Ricchi e Poveri e Gianna Nannini, intramontabili icone che nulla hanno da invidiare agli artisti delle nuove generazioni. Un tripudio di brani e tormentoni ma anche di look e mise scintillanti, su tutte quella scelta dalla conduttrice Ilary Blasi, leggermente sottotono rispetto a quelle a cui ci ha abituato finora.

Ilary Blasi in denim, voto: 6

Non le mancano di certo l’entusiasmo e la voglia di osare sul palco di Battiti Live, ma stavolta sulla seconda ci sarebbe da ridire. Se nelle puntate precedenti l’abbiamo vista sfoggiare capi e accessori super luccicanti (a volte anche troppo), stavolta Ilary Blasi ha optato per un look leggermente sottotono rispetto al solito.

La conduttrice ha indossato una canotta in lurex scintillante di un tenue rosa, abbinandola ai jeans modello Thyara della collezione autunno inverno 2024/2025 di Don The Fuller, con punto vita asimmetrico. Il tutto impreziosito dal maxi bracciale a spirale De Liguoro, en pendant con la cintura gioiello a catena dorata. Bene per i sandali con plateau altissimo – che non guastano mai per slanciare la figura -, così come per l’hairstyle semplice ma d’effetto: onde sciolte sulle spalle di un bellissimo color miele.

Avrebbe potuto fare di meglio? Probabilmente sì, ma è comunque promossa.

Irama a tutta seduzione, voto: 8

Dal palco di San Ferdinando di Puglia con furore, ecco che Irama ha di nuovo stregato il pubblico con la sua voce ma – dobbiamo ammetterlo – anche con il suo look. Ormai lo stile del cantante è ben consolidato e unisce sapientemente capi genderless e dalla carica super sensuale.

La maglia nera trasparente con guanti incorporati che sottolinea il fisico nei punti giusti, i pantaloni in pelle a zampa d’elefante color fango e gli stivali con tacco. Tutto contornato dal suo viso d’angelo e dal mullet effetto wet. Irama ancora una volta ha fatto centro.

Gianna Nannini mannish, che classe! Voto: 7 e mezzo

Ci sono icone intramontabili nella musica come nello stile. La forza di Gianna Nannini non risiede soltanto nella voce incredibile e nei brani che hanno fatto la storia del rock italiano, ma anche nell’essere sempre rimasta fedele a sé stessa. I suoi look rispecchiano appieno questo suo pregio e anche nella puntata di Battiti Live del 29 luglio la cantante ha sfoggiato una mise dal gusto mannish che fa scuola.

Semplicità è la parola d’ordine: la Nannini ha indossato un completo formato da gilet e pantalone dal taglio maschile in grigio chiaro, abbinandolo a una camicia oversize impreziosita da piccole rouches sul davanti. Immancabili gli occhiali da sole, rigorosamente a goccia.

Sulle note di Filo spinato e Sei nell’anima ha incantato il pubblico, pronto a cantare con lei a squarciagola. Meravigliosa.

Ricchi e Poveri scintillanti, voto: 9

E se di icone si parla… Dopo il Festival di Sanremo sono tornati alla ribalta e continuano a fare scintille sul palcoscenico, forti di un carisma e di un’esperienza che in pochi possono vantare. I Ricchi e Poveri sono una vera forza della natura e a favorire il loro ritrovato successo tra le nuove generazioni sono anche i look scelti con grande cura.

Eccentrici e sopra le righe quanto basta, Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno fatto di tutto sul palco: si sono “infiocchettati”, ricoperti di limoni, hanno brillato. E anche stavolta a Battiti Live non hanno deluso le aspettative, indossando lo stesso completo in due colori diversi: blu petrolio per lui, oro per lei. Scintillanti proprio come l’entusiasmo contagioso con cui hanno conquistato il cuore di tutti.

La Rappresentante di Lista nude, con stile. Voto: 8

Con le loro sonorità anni Novanta sono tra i più ascoltati di questa estate. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, conosciuti come La Rappresentante di Lista, sono stati una delle presenze più affascinanti sul palco di questa puntata di Battiti Live, forti di due look abbinati effetto-nude, ma con stile.

Per il musicista jeans oversize con strappi e maglia con maxi scollo a V, per la cantante un abito a maniche lunghe fasciante con strascico e balze. Come una seconda pelle, potremmo dire. Il vero tocco di classe? Qui a fare centro è stata Veronica con gli stivali cuissard, en pendant con l’abito. Stupendi.

Noemi total black, voto: 10

Inconfondibile la sua chioma rossa, come la voce graffiante capace di entrare dritta al cuore. Ha cantato Non ho bisogno di te e la celebre Vuoto a perdere e no, non ha minimamente deluso le aspettative: Noemi è una dea della musica italiana, capace di unire classe ed eleganza a una personalità genuina e accattivante.

Le basta poco per essere perfetta e, ancora una volta, ha scelto di indossare un long dress total black con maniche lunghe e spacco sul lato sinistro. Importante la scollatura impreziosita da un dettaglio gioiello, profonda ma affatto volgare. Non serve aggiungere altro.

Achille Lauro cowboy sexy, voto: 8 e mezzo

Lo abbiamo visto nei quadri di quel fatidico Sanremo di cui è stato protagonista vestito nei modi più disparati, persino da Elisabetta I d’Inghilterra. Achille Lauro non indossa semplicemente degli abiti, ma crea sapientemente look che raccontano una storia, spesso in tema con le canzoni che porta sul palcoscenico.

È stato uno dei nomi più attesi nella quarta puntata di Battiti Live e, sulle note di Banda Kawasaki e Thoiry, ancora una volta ha scelto di indossare un look eccentrico quanto basta per farci innamorare. L’artista ha fatto il suo ingresso sul palco con una mise da cowboy “contemporaneo”, con camicia pitonata e pantaloni in latex sui toni della terra, il tutto corredato ovviamente dall’immancabile cappello a tesa larga e da un paio di stivali texani. Tatuaggi in bella vista, sguardo magnetico e voce hanno fatto il resto: Lauro è sempre una certezza.

“Abbiamo amici in comune e anche una cena in sospeso”, lo ha pizzicato Ilary Blasi subito dopo l’esibizione. Lui sembra aver accettato di buon grado. Staremo a vedere…

Ermal Meta candida visione, voto: 7 e mezzo

Sportivo quanto basta, semplice ed elegante. Anche Ermal Meta merita una menzione in questa quarta puntata di Battiti Live. Una visione totalmente diversa rispetto ad Achille Lauro, il cantautore ha scelto un completo bianco: camicia a maniche corte con t-shirt nera a fare da sfondo, pantalone classico e mocassini neri. Un look perfettamente in linea con il suo stile. Del resto un talento e una voce così no hanno bisogno di ulteriori orpelli. Promosso!