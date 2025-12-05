Ascolti tv del 4 dicembre, Alessandro Gassmann contro Umberto Tozzi. De Martino vacilla

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino vacilla nel vero senso della parola alla conduzione di Affari Tuoi, specialmente dopo le ultime voci di un ritorno di Amadeus in Rai, proprio per sostituirlo. E intanto Gerry Scotti, non solo con La Ruota della Fortuna, si aggiudica programmi su programmi su Canale 5. Così, dovrebbero essere ormai contante le sfide del prime time che vede De Martino contro Scotti, sempre dall’esito ormai scontato anche il 4 dicembre.

Per quanto riguarda invece la prima serata, Rai 1 ha mandato in onda una nuova puntata di Un Professore 3 con Alessandro Gassmann. Mentre Canale 5 ha trasmesso lo show di Umberto Tozzi condotto da Federica Panicucci.

Su Rete 4 a Dritto e Rovescio si è parlato del problema della sicurezza. Mentre a Splendida Cornice su Rai 3 Geppi Cucciari ha ospitato Carlo Verdone, Spike Lee, Milo Manara e Pilar Fogliati. Su Rai 2 è andato in onda Ore 14 sera e su Italia 1 la partita della Coppa Italia, Lazio-Milan. Su La7 l’appuntamento è stato con Piazzapulita.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 4 dicembre

