Affari Tuoi, De Martino imita Francesca Fagnani e Herbert Ballerina fa una profezia

Una nuova puntata di Affari Tuoi è andata in onda giovedì 4 dicembre e ha portato ricche sorprese agli affezionati del game schow dell’access prime time di Rai 1. Stefano De Martino ha condotto una gara con la sorte in cui Lucia dall’Abruzzo ha visto la sua sorte ribaltarsi in pochissime mosse. Quella che sembrava una giocata destinata a regalare altissimi premi si è rivelata una beffa per la giovane ragazza. A inizio puntata l’avvertimento era arrivato proprio da Herbert Ballerina, pacchista fisso del programma e commentatore immancabile delle mosse dei concorrenti: “Accattali”, aveva urlato. Esilarante l‘imitazione del conduttore della collega Francesca Fagnani, iconico volto di Belve.

Affari Tuoi, De Martino imita Fagnani e Herbert profetizza

Stefano De Martino ha condotto una puntata ricca di colpi di scena: giovedì 4 dicembre ad Affari Tuoi ne sono successe di tutti i colori. A giocare è stata Lucia dall’Abruzzo, una ragazza simpatica e spigliata, ma beffata dalla “Dea fortuna” durante la serata nel programma. Una partita “guidata dalle sensazioni più che dai numeri”, come ha lei stessa ammesso. Molte volte, soprattutto a inizio partita, è andata ai tiri senza tentennare, ma altrettanto spesso si è trovata a ragionare sballottata tra pacchi fortunati e grandi sfortune.

Ma il grande show è stato quello regalato dal conduttore e dal compagno d’avventura Herbert Ballerina. Durante la puntata, in un momento di particolare difficoltà di Lucia, Stefano De Martino ha fatto intonare a tutto lo studio l’ormai famoso mantra: “Tu, mi trovi un pacco blu”. E… Il rituale è servito! Ma prima di aprire il pacco (che conteneva effettivamente una cifra blu) il conduttore si è avvicinato alla pacchista che avrebbe dovuto aprirlo e con sguardo intenso le ha rivolto l’iconica domanda: “Lei che belva si sente?“. L’imitazione è chiaramente quella di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, e la domanda è quella con cui d’abitudine apre le interviste.

Herbert Ballerina è invece stato profetico. Nel primo momento clou della puntata, quello della chiamata del Dottore dopo sei tiri. Il tanto temuto personaggio del programma ha offerto 39mila euro. Ballerina, colpito dall’altezza della somma, ha urlato: “Prendili!”, suggerendole di chiudere subito la partita. Ma la concorrente ha deciso di rifiutare: “Sono tantissimi soldi, ma con un tabellone così voglio andare fino in fondo”. Un consiglio che si è rivelato essere una profezia per come è andata da lì in poi la partita di Lucia.

Lucia beffata (ma contenta): una partita mai vista

Una partita, quella di Lucia, iniziata con i migliori auspici. Uno dopo l’altro la concorrente è riuscita ad eliminare i pacchi blu di meno valore. Lei e la mamma (con lei in gioco) sono parse baciate dalla fortuna mentre uno dopo l’altro sono riuscite ad aprire i pecchi peggiori per rimanere con ancora integra la fila di quelli dai valori “rossi”, i più alti. Dopo la prima chiamata del Dottore, però, la situazione è precipitata.

Lucia elimina il pacco da 75mila euro, poi quello da 20mila euro. Ma è solo l’inizio. Ad infrangere le rosee speranze della ragazza è la regione Umbria, il cui pacco contiene 300mila euro. Ancora, subito dopo, Lucia elimina la Puglia, del valore di 200mila euro. Ovviamente l’offerta successiva del Dottore è più bassa: 10mila euro. “Te l’avevo detto di prendere i 39mila”, ha rincarato la dose Herbert Ballerina. La ragazza ha rifiutato ancora, decisa ad andare avanti per viversela fino in fondo, rischiando, ma vivendosela.

Lucia accetta poi un cambio, lasciando il numero 7 e prendendo il numero 2: “Non c’è una motivazione precisa, avevo sentito quel numero”. Infine, il Dottore offre di chiudere la partita con 5mila euro, ma Lucia ha rifiutato ancora: “Speravo in una cifra più alta perché vorrei andare a vivere da sola e liberare mia madre”. Ma la scelta di andare fino in fondo si è rivelata corretta: Lucia porta a casa 15mila euro.

