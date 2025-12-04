La Ruota della Fortuna, Samira Lui provoca la concorrente sul fidanzato Luigi: “Il mio?”

Nella puntata del 4 dicembre de "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti e Samira Lui hanno condotto una serata strepitosa: ecco cosa è successo

La Ruota della Fortuna è tornata in onda giovedì 4 dicembre con una nuova accattivante puntata. I conduttori Gerry Scotti e Samira Lui si sono lasciati andare a battute e hanno fatto divertire concorrenti e telespettatori in tutte le manche della gara più amata di Canale 5. Gli ormai affezionati compagni d’avventura hanno spesso dimostrato di avere feeling da vendere e si spalleggiano alla perfezione di sera in sera, stuzzicandosi e sostenendosi. Una puntata ricca di colpi di scena, non sono nella gara, ma anche nelle parole dei due padroni di casa.

Samira Lui: “È il mio fidanzato?”. Gerry la invita ad acquagym

Non c’è dubbio che Samira Lui, ne La Ruota della Fortuna, sia sempre in grado di portare la sua simpatia, la sua bravura e la sua bellezza. Da quando il programma (ormai punta di diamante dell’access prima time firmato Mediaset) ha iniziato a intrattenere gli appassionati dei quiz televisivi la ragazza non ha mai mancato un colpo, portando in studio moda ed eleganza. Per la serata di giovedì 4 dicembre ha scelto un abito lungo color blu elettrico a sirena, semplicemente splendido.

A notarlo prima di tutti è stato proprio Gerry Scotti, che si è congratulato a modo suo: “Un abitino semplice!“, ha esclamato dopo aver visto l’ormai iconica discesa delle scale della Lui. Poi il conduttore non ha mancato di portare alla collega anche i complimenti delle sue compagne di acquagym: “Io faccio acquagym, ma con delle signore attempate e mi chiedono sempre che sport fai per stare in salute?”. Samira ha scherzato: “Apro e chiudo il frigorifero! E ogni tanto vado in palestra”. Placatesi le risate del pubblico Scotti ha però invitato la Lui a una sessione: “Mi permetto di invitarti ad acqua gym”.

Ma Samira Lui è stata protagonista di un altro simpatico siparietto. Questo si è svolto con Gaia, una concorrente, sfidante del campione in carica Alessandro. La ragazza, infermiera della Val Susa, in provincia di Torino, è stata accompagnata in studio dalla mamma, Sonia, ma ha rivelato di essere fidanzata con un ragazzo, anche lui infermiere, di nome Luigi e di origini napoletane. A quel punto, inevitabilmente, la conduttrice è intervenuta chiedendo: “Ma non è che il mio fidanzato?“. Il riferimento è chiaramente a Luigi Punzo, omonimo del compagno della concorrente, ma presto sposo di Samira Lui: “Eh sai, si chiama Luigi, è napoletano…”. Ridendo Gaia ha subito rettificato: “No no, non è il tuo”.

Gaia nuova campionessa (beffata)

A sfidarsi nella puntata di giovedì 4 dicembre sono stati il campione in carica Alessandro, Gaia e Christian. Ad avere la meglio nelle manche è stata la ragazza della Val Susa, che, di volta in volta, ha guadagnato fiducia e punti (denaro) scegliendo le lettere giuste e mostrando un grande ingegno e talento.

L’emozione però è tornata a farle visita nell’ultima parte della partita, quella più importante per aggiudicarsi le tre buste dal valore nascosto. La ragazza ha sbagliato tutte e tre le frasi proposte dal gioco perdendo l’occasione di incrementare il proprio montepremi. Nelle buste però non c’erano valori altissimi: 100 euro, 5.000 euro e 10.000 euro. Potrà riprovarci e intanto Gaia va a casa con i 16.700 euro guadagnati nelle fasi precedenti del gioco.

