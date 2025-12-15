Ascolti tv del 14 dicembre, Sarà Sanremo contro Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Battaglia agguerrita tra Rai e Mediaset nella serata di domenica 14 dicembre: ecco chi ha vinto nella gara degli ascolti tv

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Carlo Conti e Gerry Scotti

Un’altra sfida accesa per Rai e Mediaset: domenica 14 dicembre lo scontro si è consumato tra Sarà Sanremo, la finale del concorso che ha decretato i nomi delle Nuove Proposte che saliranno sul palco dell’Ariston in onda su Rai1, e Chi vuol essere milionario – Il Torneo, format rivisitato del game show più amato della tv in programma su Canale5, sempre sotto la sapiente guida di Gerry Scotti. Uno scontro tra due giganti della tv: da un lato il conduttore di punta di Mediaset, che ogni sera conquista il pubblico con La Ruota della Fortuna, e dall’altro Carlo Conti, che rivedremo presto sul palco del Festival di Sanremo.

Il palinsesto della serata di domenica era vario: su Rai2 l’appuntamento era con la serie crime NCIS: Sydney, mentre su Rai3, come di consueto, Sigfrido Ranucci è andato in onda con una nuova puntata di Report. Rete4 proponeva il talk Fuori dal coro, con al timone Mario Giordano, su Italia1 invece c’era Zelig On, show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello. Chi avrà avuto la meglio? Ecco i dati del 14 dicembre.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 14 dicembre

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!