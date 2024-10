“Arisa e Alex Britti a Sanremo”: l’indiscrezione a La Volta Buona

Fonte: IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo aveva preannunciato che a La Volta Buona si sarebbe parlato del prossimo Festival di Sanremo. Del resto oggi si tengono le prime audizioni dei Giovani, al cospetto della commissione presieduta da Carlo Conti, e cresce sempre più l’attesa di conoscere chi calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston. Quel che certamente i telespettatori – e neanche la padrona di casa – si aspettavano è che Luca Dondoni, collegato in studio, avrebbe dato un’anticipazione che più succosa non si può: stando alle sue parole, è quasi certo che Arisa e Alex Britti prenderanno parte alla prossima edizione della kermesse musicale più longeva d’Italia.

Lo scoop di Dondoni in diretta a La Volta Buona

Come sarà il prossimo Festival di Sanremo? Il primo orfano di Amadeus, affidato alle mani dell’onnipresente Carlo Conti? Non lo sappiamo, ma i nomi che hanno cominciato a circolare da un po’ di settimane a questa parte lasciano sperare che la classifica sarà davvero ricca di Big. E possiamo chiamarli così, dato che il nuovo direttore artistico ha deciso di ripristinare la suddivisione con le Nuove Proposte.

Fonte: IPA

Al momento sono tutte ipotesi ovviamente, eppure le parole di Luca Dondoni da Caterina Balivo sono sembrate qualcosa in più.Collegato con La Volta Buona, il giornalista ha detto: “Forse ho qualche nome in più da aggiungere alla lista”. Poi, dopo aver elencato qualche artista già nominato in precedenza come Anna e Tiziano Ferro (anche se quest’ultimo non sembra così papabile), ha aggiunto: “Metterei l’occhio su Bresh, Matteo Bocelli, Maria Mirage, Arisa e anche su un Raf e su un Britti, che pare stiano sobollendo”.

E insomma, non è mica poco. Tanto che la stessa padrona di casa si è lasciata andare a un: “Non ho capito se Dondoni ci sta dando uno scoop…”.

Fonte: IPA

Il giornalista non ha potuto dar conferma, ma non ha neanche smentito. “Non parlo mai senza cognizione di causa, so che quei nomi sono sul tavolo“, ha detto, aggiungendo qualche dettaglio in più su “Ron che ha una grande voglia di tornare” e su “un altro grande personaggio che in questi ultimi anni si è costruito un po’ una nicchia” e “che ci sta pensando”, niente meno che Caparezza.

I Big di Sanremo 2024, è toto-nomi

Se è vero che Dondoni ha dato una bella sferzata a chi attende con impazienza di conoscere i Big del prossimo Sanremo, è anche vero che il toto-nomi è partito già da un pezzo.

All Music Italia, ad esempio, ha stilato una possibile lista che include almeno in parte gli artisti spifferati dal giornalista, tra cui il figlio di Andrea Bocelli tanto per dirne uno. Ma ci sarebbero anche Elodie, Irama, i Coma_Cose (da poco convolati a nozze) e ancora Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, Gaia, Achille Lauro (impegnato come giudice a X Factor), Benji e Fede, Alfa. Si era parlato persino di Al Bano e Romina Power ma, a giudicare dalle ultime interviste rilasciate in TV, sembra che il cantante di Cellino San Marco non riponga molte speranze neanche quest’anno.

Per non parlare dei giovani usciti dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi, che ultimamente non mancano mai: la vincitrice Sarah Toscano, Holden, Petit.

E se di grandi ritorni si parla, come nel caso di Arisa e Alex Britti, assenti da diverso tempo in gara, potrebbero esserli altrettanto quelli di Rocco Hunt, Madame, Gabbani, Masini.

Ma, come ha detto lo stesso Carlo Conti in diretta al TG1 lo scorso settembre, la lista ufficiale dei Big non arriverà prima di dicembre: “Li annunceremo all’inizio del mese di dicembre, sto ascoltando tante canzoni, i cantanti italiani mi stanno mettendo in difficoltà. C’è un po’ di tutto: melodia, brani impegnati, musica leggerissima, ritmo, dance”.