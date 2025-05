Amici 2025, le pagelle della semifinale del 10 maggio: finalisti emozionati (9), Geppi Cucciari spezza la serata (8)

Amici di Maria De Filippi è giunto alle battute finali. Il talent di Canale5, grande certezza dell’Ammiraglia Mediaset, è arrivato alla semifinale ed è quindi tempo dei saluti. Il 18 maggio non ci sarà occasione: al centro del racconto ci saranno i concorrenti, quelli che sono riusciti ad arrivare in finale al termine di una serie di sfide in cui hanno saputo mostrare il loro talento, e sono davvero a un passo dal sogno. Ma com’è andata la semifinale? Ecco le nostre pagelle.

Francesco, voto: 9

Il primo a strappare la maglia della finale, con grinta e maturità da veterano. Francesco apre la semifinale col piede giusto e si prende subito il palcoscenico. Affronta Daniele e lo batte in una sfida diretta che mostra tutto il suo carisma. Poi vince nuovamente, in coppia con i compagni, e convince i giudici. C’è in lui qualcosa che va oltre la tecnica: uno sguardo profondo, un corpo che parla, una presenza scenica che non ha bisogno di orpelli. È uno di quei talenti che crescono piano ma esplodono quando serve. Se la finale è anche questione di nervi saldi, Francesco è pronto.

Alessia, voto: 9,5

La regina della danza che diventa protagonista assoluta della serata. Alessia ha brillato come non mai nella seconda manche. Prima incanta con The Show Must Go On, poi torna a danzare con Mattia un tango intenso, elegante, magnetico. Vince entrambe le sfide con una determinazione che fa luccicare perfino gli occhi di Alessandra Celentano. Più che una semplice ballerina, Alessia è una narratrice in punta di piedi, come la definirebbe poeticamente Elena D’Amario. Sente la musica, la assorbe, la trasmette. Ed è questo che la rende una finalista con la F maiuscola. In un’edizione di alto livello, lei è una delle certezze assolute di Amici di Maria De Filippi.

Daniele, voto: 8,5

Daniele parte con una sconfitta, ma non si lascia travolgere. Nella terza manche sfodera una doppietta da manuale: supera TrigNO e poi regala un’interpretazione emozionante di Buonanotte fiorellino, battendo Nicolò. È lui a chiudere il cerchio dei finalisti, e lo fa con grande classe. Il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi è stato una scalata graduale, ma piena di sostanza. Non ha mai fatto rumore, ma ha sempre convinto. Ora ha l’occasione di prendersi la scena che merita.

Nicolò, voto: 7

Tecnico, pulito, ma a volte troppo trattenuto. Nicolò è senza dubbio uno dei cantanti più precisi della scuola. Ha eleganza, rigore e grande capacità di adattamento. Nella prima manche, vince in duo con TrigNO contro Antonia, mostrandosi sicuro di se stesso. Poi, però, si ferma. Perde la sfida contro Alessia, e nella sfida finale con Daniele manca quel guizzo in più. È finito al ballottaggio, e il verdetto è sospeso. È come se, a un passo dal traguardo, avesse tirato un po’ il fiato. Peccato, perché ha i numeri per giocarsela fino in fondo.

Antonia, voto: 7,5

Vulnerabile ma intensa, la sorpresa che non ti aspetti. Antonia è un personaggio interessante, a tratti spigolosa, a tratti delicata. Nella seconda manche si prende la rivincita su TrigNO e mostra carattere. Ma nella prima sfida perde, e questo pesa. Nonostante ciò, rimane un’artista da non sottovalutare: interpreta i brani con profondità, ha una voce capace di sfumature inattese. È l’outsider della semifinale di Amici di Maria De Filippi, quella che non ti aspetti ma che sa come farsi notare. Il suo destino è però dipeso da un ballottaggio incerto. Ma comunque vada, ha lasciato un segno: il suo.

TrigNO, voto: 6,5

Creativo e imprevedibile, ma poco incisivo nella serata decisiva. TrigNO è stato una ventata d’aria nuova nel programma. Ha portato uno stile personale, contaminazioni interessanti, una visione musicale non convenzionale. Nella prima manche contribuisce alla vittoria del team Cucca-Lo, ma da lì in poi qualcosa si inceppa. Perde contro Antonia, poi due volte contro Alessia. Anche contro Daniele non riesce a imporsi. Finisce in ballottaggio, ed è un peccato: se avesse trovato una performance più forte, probabilmente avrebbe ancora la finale tra le mani. Il suo talento c’è, ma a volte sembra dispersivo.

La giuria, voto: 8

Equilibrati, coerenti, mai sopra le righe. Quest’anno la giuria ha fatto un lavoro pulito, mantenendo lucidità anche nelle serate più tese. Nella semifinale, i voti di Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario sono sembrati allineati al valore delle performance. Nessuna scelta rumorosa, nessuna polemica sterile. È evidente che conoscono i ragazzi, ne capiscono le fragilità e i punti di forza. Hanno accompagnato i concorrenti, più che giudicarli. E in un talent come Amici di Maria De Filippi, questa empatia fa la differenza.

I professori, voto: 8,5

Dinamiche da reality, ma con occhio tecnico sempre presente. La squadra Zerbi-Cele è uscita vincitrice dalla semifinale, ma il merito va anche alla gestione dei professori. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno puntato su allievi solidi e li hanno guidati con rigore. Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, invece, hanno creato un gruppo affiatato e moderno, ma forse meno efficace nel momento più importante. Le strategie a volte sono sembrate azzardate, ma il confronto è stato sempre acceso e costruttivo. E sì, anche il guanto di sfida tra Prof ha regalato momenti indimenticabili.

Gli ospiti, voto: 7,5

Annalisa ha portato sul palco tutta la sua energia con Maschio, il nuovo singolo già attesissimo. Fred De Palma ha aggiunto ritmo e leggerezza, mentre Geppi Cucciari (8, da sola) ha saputo stemperare la tensione con la sua ironia intelligente. In una puntata intensa come questa, l’equilibrio tra gara e spettacolo è stato mantenuto con eleganza. Non a caso, Maria De Filippi si è vestita tutta di bianco, proprio nella settimana in cui è stato eletto il nuovo Pontefice.

Il mistero dell’eliminato, voto: 10 (alla suspense)

Tre nomi. Un solo posto. E la certezza che il pubblico sarà diviso. Nicolò, Antonia e TrigNO sono al ballottaggio finale. Una decisione difficile, che inevitabilmente lascerà l’amaro in bocca a qualcuno. Tutti e tre hanno dato qualcosa di personale al palco di Amici di Maria De Filippi. Ma il Serale è spietato, e i posti in finale sono contati. E in fondo, anche questa incertezza fa parte del fascino di Amici.

Com’è stata la puntata, voto: 9

Una semifinale degna di una finale: emozionante, vera, memorabile. La puntata del 10 maggio ha confermato perché Amici di Maria De Filippi resti uno dei programmi più amati della TV italiana. Talenti veri, narrazione ben costruita, tensione al punto giusto. Ora lo sguardo è tutto rivolto al 18 maggio: chi solleverà la coppa, chi porterà a casa i 150mila euro, ma soprattutto, chi saprà conquistare un pubblico che non perdona, ma sa amare profondamente chi osa?