Una semifinale tutta d’oro, quella di Amici di Maria De Filippi, che ha visto fronteggiarsi per l’ultima volta Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Le due Prof sono state infatti protagoniste del guanto di sfida conclusivo nel quale sono andate molto oltre loro stesse. Dopotutto, il titolo suggeriva proprio questo: “Liberi di osare”. E perché non cogliere quest’invito e provare a superare i propri limiti? Di certo per l’insegnante di Canto non ci sono stati confini: perché vincesse questa sfida, perfino i ballerini hanno rischiato grosso. Ma alla fine, cos’è la vita se non un brivido che vola via? Giusto un battito d’ali. E se di osare si tratta, allora il bacio saffico con Elena D’Amario sul finale è la giusta conclusione di un percorso che è stato praticamente perfetto.

Anna Pettinelli bacia Elena D’Amario e vince il guanto di sfida

Ormai non si può più negare: è stata lei la grande protagonista di queste settimane di Amici di Maria De Filippi. Puntata dopo puntata, si è presentata di fronte alla giuria che ha compreso la sua follia in ogni sfaccettatura. Anche questa volta, che ha spiccato il volo tra le braccia dei ballerini finanche a rischiare una rovinosa caduta e finire dritta sul pavimento. Anna Pettinelli sa quello che fa, o forse conosce bene il peso di un grande risultato. E stavolta, non lascia davvero niente al caso.

Al suo fianco c’è Elena D’Amario, giurata e ballerina professionista tra le veterane del programma, che l’ha accompagnata in una coreografia assurda tutta condotta su una dance floor fulminante. La sua voce radiofonica è il filo conduttore del racconto che si conclude in maniera esplosiva, con un bacio sulle labbra che la Prof si è scambiata con la ballerina al termine di un’esibizione premiata da Amadeus, chiamato a giudicare la competizione più pazza di questa lunga serata dedicata alla semifinale.

Cuccarini e Malgioglio, alma latina ad Amici

Dall’altra parte della barricata, ancora una volta, un’intramontabile Lorella Cuccarini che balla ancora come se fosse una ragazzina. Ad accompagnarla, un inedito Cristiano Malgioglio con tacchi e lunga parrucca mora. Per la prima volta senza occhiali, si è calato perfettamente nella parte anche se a un certo punto ha perso l’impalcatura del fondoschiena come una moderna Mrs. Doubtfire, ma il palco è suo. “Maria, ma tu non fai nessun commento?”, chiede deluso Cristiano Malgioglio, che trova subito la risposta della conduttrice: “Stai bene. Di certo sei molto particolare”, ha osservato De Filippi, che – obiettivamente – non sapeva come altro commentare.

Contro Anna Pettinelli però non c’è niente da fare. È lei la vincitrice del guanto di sfida gold che ha concluso quest’edizione di Amici di Maria De Filippi che si concluderà probabilmente senza cantanti come non era mai successo nella storia del programma. L’ultima puntata è attesa per il 18 maggio, di domenica, per lasciare spazio alla finale di Eurovision Song Contest al quale l’Italia partecipa con Lucio Corsi. Per conoscere il nome del vincitore, quello vero, non resta quindi che aspettare davvero pochi giorni.