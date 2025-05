Fonte: IPA Amici, polemiche sulle scelte delle medaglie ai finalisti

Chi dice che soltanto le puntate del Serale di Amici meritano attenzione. Tanto accade anche nel corso dei vari Daytime. I veri appassionati, infatti, non perdono neanche un appuntamento. Abbiamo visto stavolta la produzione offrire agli allievi la possibilità di assegnare delle medaglie a chi, a detta loro, meriterebbe l’accesso alla finale.

La scelta di Antonia

Sta facendo discutere la scelta di Antonia, che però ha semplicemente espresso il proprio parere. I tanti post sui social, soprattutto X, sono dunque soltanto indica di un clima da stadio infantile. Per molti, però, si tratta di una prova della sua arroganza, non ritenendo i colleghi cantanti all’altezza di grandi palcoscenici.

Ha fatto un discorso molto emozionante al ballerino Daniele, che fino a quel punto non aveva ricevuto alcun attestato di stima da parte dei compagni: “La do a te perché non ho mai visto una persona di 18 anni che balla così. Ogni volta penso continuamente che sei bravissimo. Credo meriti tanto perché ti sacrifichi (parafrasando, ndr) tutti i giorni. Sei speciale e devi crederci davvero”.

La seconda medaglia va poi a un’altra ballerina, Alessia. L’ha definita una fuoriclasse, che porta avanti il suo percorso con una dedizione enorme. Lavora sodo e mostra di provare una grande gioia per questa arte.

“È sempre difficile trasmettere così tanta emozione quando vedi qualcuno ballare o cantare. Sei davvero una performer fantastica”.

Le medaglie di Daniele

Altra polemica social si è scatenata in merito alla scelta di Daniele ad Amici. Il ballerino ha assegnato le medaglie a se stesso. Tutte quelle che aveva a disposizione. Non ha trattenuto le lacrime e ha spiegato di volerlo fare perché in queto Serale non si sente al meglio.

Un messaggio a sé, che reputa di enorme importanza. Del resto questo compito non ha alcun valore per la gara ma era un esercizio mentale per tutti i concorrenti: “Riconosco che da due puntate io abbia fatto un saltino in più. Mi sto ritrovando. Ero convinto di andare via e sono stupido del fatto d’essere ancora qui. Mi sento di darle a me perché ho messo tanto impegno per arrivare fin qui. Ci voglio andare in finale e me lo merito”. Alessia si è schierata dalla sua parte. Lo ha abbracciato, mentre era in lacrime, approvando la sua scelta.

Una medaglia per Nicolò

Dopo la consegna da parte di Antonia, sia Trigno che Nicolò si sono mostrati alquanto sorpresi. Quest’ultimo, al termine dell’esercizio, si è ritrovato con un solo attestato di stima. Come detto, si respira un chiaro clima da stadio sui social, il che ha portato a molti commenti polemici.

Per i suoi fan è stato assolutamente ingiusto il trattamento riservatogli, come se ciò potesse avere un valore in gara. Molti trovano però inaccettabile il solo fatto di poter ignorare quello che reputano il miglior talento della scuola. Polemiche poi anche nei confronti del programma di Maria De Filippi: “Nicolò è un fantasma. Neanche una clip per lui. Che vi ha fatto questo ragazzo?”.