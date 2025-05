Annalisa torna ad Amici e fa un regalo (già cult) a Maria De Filippi

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Annalisa ad Amici 24

Un gradito ritorno ad Amici 24, quello di Annalisa Scarrone. La cantante di Savona, la cui carriera è partita proprio dai banchi del talent show Mediaset, è stata ospite del programma per presentare la sua nuova canzone dal titolo Maschio. E si è resa protagonista di un gesto nei confronti di Maria De Filippi che ha entusiasmato subito fan e fedeli spettatori e la stessa conduttrice.

Amici, il regalo di Annalisa per Maria De Filippi

Look total black e stivali di vernice con plateau: da vera popstar qual è Annalisa è tornata ad Amici per presentare il suo ultimo singolo, Maschio, già in lizza per diventare il tormentone della prossima estate. L’artista si è esibita insieme ad alcuni ballerini, che hanno reso la performance ancora più accattivante.

Al termine dell’esibizione, Nali ha sorpreso Maria De Filippi con un regalo inatteso quanto gradito: una t-shirt rosa con la scritta ‘Te lo giuro su Maria’. Una strofa della canzone Maschio, indubbiamente la più accattivante e orecchiabile dell’intero brano, in grado di entrare subito in testa.

Una maglietta quindi scherzosa e sicuramente particolare, che sono già in molti a volere nel proprio armadio. E chissà che Annalisa non pensi di lanciare sul mercato una linea ad hoc, come fatto a Sanremo con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro.

Queen Mary ha ovviamente accettato il dono con simpatia e umiltà, ben felice del solido rapporto che continua ad avere ancora oggi con la Scarrone.

“Ci sentiamo e lei si fa sempre trovare al momento giusto. La sento sempre vicina, nei momenti importanti non è mai mancata ed è sempre stata una consigliera, a volte anche con una breve chiacchierata. A volte le bastano due parole per farti stare meglio”, ha confidato una volta Annalisa.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Di cosa parla la canzone ‘Maschio’

Scritta dalla stessa Annalisa insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, Maschio riprende le sonorità tipiche degli anni ’’70 e ’80 e rappresenta un vero e proprio capovolgimento di punti di vista: questa volta la cantante veste – letteralmente – i panni di un uomo per vedere cosa succede a ribaltare per una volta i ruoli, con una vena di ironia che anticipa la nuova direzione musicale della cantante e anche il tour che la porterà in giro per l’Italia quest’autunno.

“Maschio è una nube, una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, – ha spiegato la stessa Annalisa – si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Su Instagram la cantante ha aggiunto: “Oggi Maschio è finalmente uscita dalle mura della mia casa, dello studio, dalle sole orecchie di amici e collaboratori, e sarà nell’aria. Sono emozionata per questa nuova partenza e orgogliosa di questa canzone, arrivata in un pomeriggio gelido come una fiammata. È un ampliamento di me stessa che ho voluto sperimentare, esplorare, con leggerezza e profondità, come sempre, a modo mio”.