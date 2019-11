Kamasutra posizioni: le 10 migliori per fare l’amore 

editato in: da

Dopo averti illustrato l’etimologia e la storia del Kamasutra, passiamo in rassegna le posizioni migliori inserite nel libro più famoso scritto sull’amore.

Le 10 migliori posizioni del Kamasutra per fare l’amore

Abbiamo effettuato una scelta, in base alle 10 posizioni più intime e facilmente replicabili, condendo la descrizione con consigli che ti saranno utili per raggiungere orgasmi memorabili.

1 – Andromaca

L’uomo siede sul dorso, lei è sopra di lui accovacciata o inginocchiata, con la schiena eretta.

Grazie a questo intreccio, puoi controllare profondità e ritmo della penetrazione: l’estasi suprema è garantita.

Presta attenzione all’inserimento del pene, per evitare di stortarglielo e procurargli dolore.

Non è necessario che lui si muova, anzi a volte è controproducente, perché non è sempre facile raggiungere lo stesso ritmo.

Ondeggia il bacino sfregando il clitoride e alterna con salti contenuti sul suo pene, in modo che non perda l’erezione.

Le sue mani sono libere e possono accarezzarti, titillarti i capezzoli, stringerti e schiaffeggiarti le natiche.

Questa posizione ti permette, inoltre, di giocare con lo sguardo e con le mani, al fine di scaldare ulteriormente l’atmosfera.

2 – Elefante

Lei è sdraiata a pancia in giù, con le gambe leggermente aperte per facilitare la penetrazione, stringendo le cosce per mantenere il pene saldo in vagina, mentre lui la copre completamente con il suo corpo.

La posizione permette un’ottima stimolazione delle pareti della vagina e del Punto G e gli consente di stimolare con le dita il clitoride.

Se in questo intreccio, ti senti poco libera nei movimenti, lui può sollevarsi con i suoi avambracci, variante che agevola una penetrazione più vigorosa.

3 – L’unione della Dea

Lui siede sul letto, meglio se con la schiena appoggiata allo schienale o a una parete, mentre lei è sopra al suo pene, che si inserisce in vagina, per poi stringere con le gambe la schiena di lui.

In questo modo, puoi giocare agevolmente con il bacino, andando a stimolare clitoride e pareti della vagina, beneficiando di una penetrazione profonda.

Lui ha modo di toccarti il seno, baciarti, accarezzarti, sussurrarti frasi eccitanti alle orecchie.

4 – Cucchiaio

Lei è stesa lateralmente con le gambe piegate a canna di fucile, mentre lui si colloca dietro con il corpo aderente a quello di lei.

Per raggiungere più facilmente l’orgasmo, puoi masturbarti o farti masturbare.

Posizione amata dalle “romanticone”, in quanto agevola lo scambio di effusioni, carezze, baci e parole dolci, o meno, a seconda del momento.

5 – Pilastro

I partner sono entrambi inginocchiati sul letto: lei scivola sulle cosce di lui inserendo il pene in vagina.

Questo intreccio limita la stimolazione e non consente una penetrazione profonda, ma è l’ideale per le coppie che hanno bisogno di intimità e dolcezza per eccitarsi.

6 – L’unione sospesa

Entrambi sono in piedi, lei si avvinghia alla schiena di lui con braccia e gambe, che nel mentre la afferra per i glutei e la schiena.

Se non sei particolarmente agile, il rischio di non riuscire a portare a termine il rapporto è molto alto.

7 – Bambù

In questa variante della tradizionale posizione del Missionario, lei fa scivolare una gamba sulla spalla di lui. Dopo qualche minuto in questa posizione, lei deve cambiare gamba ed effettuare il medesimo movimento, e così via.

Se hai difficoltà a raggiungere l’orgasmo solo con la penetrazione, invitalo a masturbarti.

Se non sei agile, puoi mantenere le gambe aperte senza sollevarle.

8 – La Cortigiana

Lui si inginocchia sul pavimento e penetra lei seduta sul bordo di un letto, di un divano o di una sedia, la quale mantiene le gambe avvinghiate attorno alla sua schiena.

La variante con lei sdraiata su un tavolo e lui in piedi è molto più comoda e pratica, oltre che particolarmente adatta alle “sveltine” domestiche o in ufficio.

9 – Ostrica

Lei è stesa sul dorso, con le cosce piegate sul suo stesso ventre, mentre lui la tiene dalle ginocchia e muove le cosce di lei per dettare il ritmo.

La penetrazione è molto profonda, al punto da poterti fare male. Se stai cercando una posizione per un rapporto molto vigoroso, questa fa al caso tuo.

10 – L’unione della tartaruga

Lei si sdraia su di lui, che apre le gambe per far scivolare le gambe di lei tra le sue.

Questa posizione regala sensazioni molto intense, poiché la vagina si comprime sul pene. I movimenti sono molto ampi ed è più facile trovare un ritmo comune.

Il massimo contatto tra i partner è garantito: l’ideale per fare l’amore con passione e dolcezza!

Conoscere altre posizioni rispetto alle più tradizionali, ti permetterà di affinare la complicità sessuale con il partner e di rendere più varie e divertenti le vostre performance.

Torneremo a breve sull’argomento Kamasutra, con altri consigli, perché la tua soddisfazione sessuale è la nostra missione.

Continua a seguirci e non te ne pentirai!