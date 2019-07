Tensione muscolare: da cosa è causata e come la si può risolvere?

editato in: da

La tensione muscolare è un fastidioso disturbo spesso causato dall’ansia o dall’assunzione di posture scorrette. In questo articolo potrai scoprire quali sono le cause più comuni della tensione muscolare e come puoi fare ad alleviarla.

Cos’è la tensione muscolare?

A volte non la avvertiamo neanche. Altre volte, invece, diventa talmente fastidiosa da impedirci di svolgere le nostre attività quotidiane. Di cosa parliamo? Della tensione muscolare, ovvero dell’irrigidimento dei muscoli.

Solitamente, la tensione muscolare interessa collo, schiena e gambe provocando fastidio e dolore. Contrariamente a quello che si può pensare, non solo le persone che svolgono attività sedentarie e fanno poco sport sono più frequentemente colpite da problemi di tensione muscolare, ma anche coloro che svolgono un’intensa attività sportiva.

Le cause della tensione muscolare

Sono molti i fattori che possono portare ad un irrigidimento dei muscoli più o meno marcato:

ansia e stress sono due delle cause principali e più frequenti di questo disturbo. Troppi pensieri, tensioni familiari o sul lavoro, una vita con ritmi frenetici possono avere ripercussioni anche sul fisico;

sono due delle cause principali e più frequenti di questo disturbo. Troppi pensieri, tensioni familiari o sul lavoro, una vita con ritmi frenetici possono avere ripercussioni anche sul fisico; mantenere a lungo una postura sbagliata può portare all’insorgenza di tensioni muscolari;

può portare all’insorgenza di tensioni muscolari; se ti capita di avere un incidente, un eventuale colpo di frusta può provocare un irrigidimento dei muscoli di collo e schiena;

la tensione muscolare al collo è anche una conseguenza dei dolori cervicali cronici e del torcicollo;

come abbiamo detto, anche un’attività sportiva troppo intensa può provocare delle tensioni muscolari;

può provocare delle tensioni muscolari; i cambiamenti che il corpo subisce durante la gravidanza possono portare all’irrigidimento dei muscoli in diverse parti del corpo, in particolare di schiena e gambe;

possono portare all’irrigidimento dei muscoli in diverse parti del corpo, in particolare di schiena e gambe; alcune patologie gravi , come la fibromialgia, provocano tensione muscolare;

, come la fibromialgia, provocano tensione muscolare; carenza di vitamine e sali minerali.

Quali sono i sintomi?

Spesso la tensione muscolare è accompagnata da dolore, altre volte solo da una fastidiosa sensazione di irrigidimento. In entrambi i casi, per ritrovare il benessere, è importante intervenire il prima possibile per sciogliere le contratture. Ecco quali sono i sintomi più comuni della tensione muscolare:

collo rigido e mal di testa;

vertigini e perdita di equilibrio, se la tensione interessa la zona del collo;

senso di pesantezza alla testa e problemi visivi;

alla testa e problemi visivi; schiena rigida, se i muscoli colpiti sono quelli del busto.

Tensione muscolare da stress: come combatterla?

Come affermato da Marcello Chiapponi, specialista in Fisioterapia e personal trainer, in molti casi la tensione muscolare è causata dallo stress; e il motivo di quello stress, quasi sicuramente, è una vita frenetica e ricca di impegni. Ecco cosa fare per ridurre i problemi di tensione muscolare causati dallo stress:

Diminuire lo stress

Uno dei primi passi per risolvere i problemi di tensione muscolare causati dallo stress è quindi organizzare con attenzione i propri impegni, dando priorità a quelli urgenti e lasciando da parte quelli meno importanti; soprattutto, è opportuno ritagliarsi delle pause durante le quali staccare completamente la spina e rilassarsi, senza pensare ad altro.

Termoterapia per sciogliere le contratture muscolari

Prima di ricorrere agli antidolorifici per alleviare il dolore e il fastidio causati dalla tensione muscolare, si può provare ad intervenire in maniera più naturale, applicando sulla zona interessata dalla contrattura una fascia adesiva autoriscaldante: il calore prodotto da queste fasce e cerotti è un ottimo alleato per combattere il dolore.

Seguire una ginnastica posturale

Una ginnastica posturale aiuta a sciogliere la tensione dei muscoli in caso essa sia dovuta ad una postura scorretta, mentre determinate tecniche di flessione ed esercizi di respirazione sono utili sia per decontrarre i muscoli che per tenere sotto controllo lo stress.

Seguire una dieta ricca di magnesio e potassio

La carenza di magnesio e potassio è una delle cause della tensione muscolare, perciò seguire una dieta ricca di magnesio e potassio può aiutare a combatterla. Il magnesio in particolare infatti ha proprietà miorilassanti e aiuta a risolvere l’irrigidimento dei muscoli.