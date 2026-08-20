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123RF Donna che protegge la pelle con il miele

Un esperimento in vitro indica che il miele multifloreale può modulare geni e proteine legate a stress, senescenza e rigenerazione nelle cellule cutanee.

I ricercatori hanno trattato cellule staminali e fibroblasti con una soluzione al 1% di miele e poi le hanno esposte a radiazioni UV in un modello dinamico.

Nonostante le modifiche biologiche osservate, gli autori avvertono che occorrono studi clinici: il miele non sostituisce la fotoprotezione convenzionale.

I benefici del miele potrebbero essere ancora più numerosi di quanto si è sempre pensato. Un nuovo studio ha osservato un possibile effetto protettivo sulle cellule della pelle sottoposte a stress e radiazioni ultraviolette, aprendo una nuova pista di ricerca sul ruolo di questo alimento nella salute cutanea. Per ora, però, si tratta di risultati ottenuti esclusivamente in laboratorio.

Il nuovo studio sul miele

La pelle è la principale barriera fra l’organismo e l’ambiente esterno, ma l’esposizione alle radiazioni ultraviolette può danneggiarla. Infatti, favorisce stress cellulare, modifiche al DNA e invecchiamento cutaneo. Da tempo, il miele è studiato per la presenza di sostanze bioattive, tra cui composti fenolici e flavonoidi, che hanno proprietà antiossidanti e potrebbero contribuire a contrastare alcuni dei meccanismi alla base del danno cellulare.

Partendo da queste evidenze, un gruppo di ricercatori dell’Università di Sassari ha cercato di capire se un miele multifloreale potesse aiutare a proteggere la cute dallo stress indotto dagli UV e, al tempo stesso, stimolare i processi anti-age e di rigenerazione dei tessuti. L’obiettivo era anche individuare i possibili geni coinvolti in questa risposta.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Antioxidants, è stato condotto in laboratorio utilizzando un particolare sistema di coltura dinamica progettato per riprodurre più fedelmente alcune condizioni dell’ambiente fisiologico della pelle. I ricercatori hanno utilizzato cellule staminali cutanee e fibroblasti umani, coinvolti rispettivamente nel rinnovamento dei tessuti e nella produzione di componenti fondamentali per la salute e l’aspetto della cute, tra cui collagene e acido ialuronico. Le cellule sono state pretrattate per 48 ore con una soluzione contenente l’1% di miele multifloreale e successivamente esposte a radiazione UV. Il miele utilizzato proveniva dall’Anatolia orientale ed era stato raccolto in Turchia nel 2022.

Risultati ed evidenze

I risultati hanno mostrato che il trattamento con miele ha modificato alcuni dei meccanismi cellulari coinvolti nell’invecchiamento cutaneo. Nelle cellule staminali della pelle, in particolare, è aumentata l’espressione di Oct4 e Sox2, due marcatori associati alla capacità di mantenere caratteristiche di “giovinezza” e autorinnovamento. Al contrario, si è ridotta quella di p16, p21 e p53, collegati ai processi di senescenza.

Nei fibroblasti, invece, il miele ha aumentato sia Hsp70, una proteina che partecipa alla risposta cellulare allo stress, sia HAS2, coinvolta nella sintesi dell’acido ialuronico. Al tempo stesso ha ridotto l’espressione di CASP8, un gene coinvolto nei meccanismi che possono portare alla morte cellulare programmata.

Nel complesso, questi cambiamenti suggeriscono che il pretrattamento con miele potrebbe proteggere i tessuti cutanei dallo stress indotto dagli UV. Gli stessi autori, però, sottolineano la necessità di ulteriori studi per comprendere meglio questi effetti e ricordano che i risultati non costituiscono una prova di efficacia clinica nell’uomo.

Cosa significa per te

Questo studio conferma che alcune componenti del miele potrebbero influenzare i meccanismi con cui le cellule della pelle rispondono allo stress e ai processi di invecchiamento. È un’ipotesi che potrebbe essere approfondita in futuro anche nell’ambito della ricerca cosmetica e dermocosmetica, ma che al momento non può essere tradotta in un beneficio concreto.

A oggi, dunque, non ci sono evidenze che giustifichino l’utilizzo del miele come “solare”. Né mangiarlo né applicarlo sulla pelle garantisce una protezione dai raggi UV e permette di preparare la pelle al sole. Lo studio, infatti, è stato condotto su cellule in laboratorio, all’interno di un modello sperimentale, e non ha dimostrato effetti diretti nell’uomo.



Quando ci si espone al sole, la fotoprotezione resta fondamentale e non può essere sostituita dal miele. Crema solare con fattore di protezione adeguato, abiti coprenti, cappello, ombra, esposizioni graduali e a orari controllati rappresentano le strategie di riferimento per ridurre gli effetti dannosi delle radiazioni ultraviolette.

Fonti bibliografiche

Kavak FF, Cruciani S, Garroni G, Serra D, Satta R, Pirim I, Pehlivan M, Maioli M. Protective Effect of Multifloral Honey on Stem Cell Aging in a Dynamic Cell Culture Model: Antioxidants. 2026;15(1):115.

DOI: 10.3390/antiox15010115

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