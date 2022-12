Dolore e infiammazione? Ritrova il benessere tutto il giorno col cerotto Voltadol 24H

Fonte: Pexels

I ritmi frenetici, i lavori sedentari e le posture scorrette sono tra i principali responsabili dei dolori e delle infiammazioni che affliggono soprattutto la schiena, dalla cervicale alla lombare.

Il mal di schiena rappresenta uno dei disturbi più comuni e odiati da uomini e donne, non soltanto per il dolore che arreca, ma anche perché può condizionare pesantemente la vita quotidiana. In alcuni casi può essere fastidioso e sopportabile, ma in altri costringe a restare bloccati in un’unica posizione per giorni, senza potersi muovere.

In questi casi è fondamentale poter contare su un rimedio in grado di risolvere subito il dolore. È il caso di Voltadol 24H, che agisce sulla zona interessata assicurando fino a 24 ore di copertura, a differenza della precedente versione, la cui azione era limitata alle 12 ore. Questo rimedio è disponibile in tutte le farmacie e parafarmacie – anche online – e può essere acquistato senza ricetta, ma consultando sempre il proprio medico di base.

Vediamo come utilizzare il cerotto Voltadol 24H per ritrovare il sollievo da qualsiasi tipo di dolore sin dalla prima applicazione.

Voltadol cerotto 24H: cos’è e come funziona

Voltadol è un cerotto medicato da applicare localmente per contrastare il dolore causato dall’infiammazione di tipo reumatico o traumatico delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti. Agisce dunque in qualsiasi punto dove c’è bisogno di sollievo dal malessere.

Disponibile in confezione da 5 e 10 cerotti, Voltadol ha il grande vantaggio di essere assolutamente impercettibile: in questo modo è possibile indossarlo in maniera discreta anche sotto gli abiti più aderenti o i tessuti più leggeri, con la certezza che nessuno si accorgerà della sua presenza.

Anatomico e facilissimo da applicare, può essere utilizzato in tutta sicurezza anche durante le giornate più afose, perché è del tutto a prova di sudorazione, essendo realizzato in tessuto non tessuto con qualità idrorepellenti. Un comfort da non sottovalutare, soprattutto se si hanno dei ritmi frenetici o non si vuole rinunciare al proprio stile di vita attivo. Infatti, si può indossare anche mentre si lavora o si svolgono le normali attività quotidiane.

Quali sono i benefici di Voltadol cerotto 24H?

I benefici del Voltadol sono legati all’azione del diclofenac sodico, il principio attivo che fa parte della classe dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) ed è usato per ridurre il dolore e l’infiammazione.

Una volta applicato il cerotto Voltadol sulla zona interessata, il suo principio attivo penetra in profondità, assicurando fino a 24 ore di sollievo dal dolore. Un risultato possibile grazie ad una tecnologia brevettata che permette di agire direttamente sulla causa dell’infiammazione, riducendola del tutto grazie ad un rilascio continuo e costante. Basta dunque un cerotto al giorno per sconfiggere il dolore e ritrovare la propria libertà di movimento.

Voltadol cerotto 24H può essere dunque utilizzato in tutte quelle situazioni infiammatorie che richiedono un intervento immediato.

Ecco alcuni casi in cui il cerotto riduce notevolmente il dolore:

dolori muscolari legati ad una postura scorretta,

strappi

distorsioni,

ematomi,

sforzi eccessivi,

problemi legati al naturale processo di invecchiamento.

Inoltre, può essere usato anche durante la gravidanza o l’allattamento, sempre dietro supervisione medica. Mentre non può essere usato nei bambini e negli adolescenti sotto i 16 anni di età.

Per combattere il mal di schiena alla radice, con un prodotto a uso localizzato ad effetto immediato, Voltadol 24H è la soluzione più semplice e pratica per ogni tipo di situazione, grazie ad un’azione costante sulle cause dell’infiammazione.