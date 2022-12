Addio malanni di stagione: con Multicentrum rinforzi le difese immunitarie

Fonte: Pexels

Col cambio di stagione e l’arrivo dell’inverno è necessario rinforzare le difese immunitarie. In questo periodo, freddo, sbalzi di temperatura, stress o alimentazione scorretta possono indebolire l’organismo.

Il modo migliore per aiutarlo a ritrovare forza ed energia è seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, che si basi su un esercizio fisico regolare e una dieta bilanciata, ricca di vitamine e nutrienti. Ma la frenesia della vita quotidiana non sempre ci permette di rispettare queste regole d’oro.

Per tale motivo è spesso necessario ricorrere agli integratori alimentari mirati: Multicentrum ha messo a punto due prodotti formulati con un mix di vitamine ed estratti vegetali.

L’obiettivo? Fornirti una protezione in più che ti permetta di affrontare l’inverno con energia e allontanare raffreddore e altri tipici malanni di stagione.

Multicentrum Immunità e Difesa

Vitamine e minerali sono alleati indispensabili nei periodi in cui ci sentiamo sottotono e a corto di energia. Sintomi che è facile sperimentare durante il cambio di stagione o quando si hanno le difese immunitarie basse.

In questi momenti, avvertiamo che l’organismo fa fatica a gestire le più semplici azioni quotidiane. Alla spossatezza si possono aggiungere dolori muscolari e ripetuti mal di testa.

Una condizione che è tanto più seccante in quelle giornate in cui non abbiamo un momento di tregua, tra gli impegni lavorativi, palestra, faccende domestiche o gestione della famiglia. Anche preparare i propri figli per la scuola e accompagnarli diventa un ostacolo difficile da gestire.

Per questi momenti, Multicentrum ha ideato un integratore appositamente formulato per rinforzare le difese immunitarie.

Multicentrum Immunità e Difesa, grazie al mix di Vitamine A, C, D, Zinco e Selenio rafforza le difese del sistema immunitario e contribuisce al suo normale funzionamento. Inoltre, l’aggiunta della vitamina E previene lo stress ossidativo, ovvero il principale responsabile dell’invecchiamento cellulare.

Ma il vero plus di questa formula è dato dall’estratto botanico da bacche di Sambuco nero, un vero portento naturale. I frutti del sambuco, oltre ad essere ricchi di vitamine, hanno comprovate proprietà antiossidanti, che contribuiscono a migliorare le difese dell’organismo.

L’estratto delle bacche di Sambuco nero viene ottenuto tramite una tecnologia di ultrafiltrazione meccanica che ne mantiene inalterate le qualità, affinché l’organismo possa trarne il massimo beneficio.

Multicentrum Difese immunitarie con boost di Vitamina C

La vitamina C è fondamentale per il miglioramento della salute, in quanto agisce attivamente contro le malattie da raffreddamento. Se non si assume abbastanza vitamina C con la dieta, bisogna ricorrere ad integratori alimentari naturali.

Multicentrum Boost Vitamina C è ricco di sali minerali, vitamine e ben 1000 mg di vitamina C. Una formula che ha tutto quello che serve per affrontare la stagione invernale al meglio:

Magnesio, vitamine del gruppo B e Calcio supportano il normale metabolismo energetico ;

; Vitamina C, B2, Manganese e Zinco proteggono le cellule dall’attacco dei radicali liberi;

dall’attacco dei radicali liberi; Vitamina C, D, B6, B12, Acido folico e Zinco rafforzano le difese immunitarie.

Ma i benefici della vitamina C non si limitano al rafforzamento delle difese immunitarie: l’acido ascorbico permette anche di sintetizzare il collagene; quindi, è un ottimo rimedio per mantenere la pelle liscia, luminosa e uniforme.

Non rimane che scegliere il prodotto Multicentrum più adatto con l’aiuto del proprio medico o farmacista.