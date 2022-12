Strappi o dolori muscolari: ecco quando usare Voltadol Cerotto 24H

Fonte: Pexels

I dolori a muscoli e articolazioni, oggi, sono tra i più diffusi. I motivi sono legati, soprattutto, allo stile di vita attuale sempre più sedentario: ci muoviamo meno, lavoriamo per ore in smart working, assumiamo una postura scorretta e usiamo l’automobile per ogni minimo spostamento.

A causa di un’attività fisica ridotta al minimo, la nostra muscolatura non ha modo di rafforzarsi al meglio. Mal di schiena e dolori muscolari sono le conseguenze più frequenti, che possono costringerci a restare bloccate e sofferenti quando meno ce lo aspettiamo.

Per questo è importante riuscire a contrastare da subito il dolore grazie all’azione di un prodotto che risolva l’infiammazione alla radice. Voltadol cerotto agisce per ben 24 ore.

Voltadol cerotto: funzionamento e benefici

Anatomico, facile da applicare e assolutamente impercettibile, Voltadol cerotto può essere applicato in qualsiasi punto dolente del corpo, in quanto agisce localmente contrastando l’infiammazione di tipo reumatico o traumatico.

Essendo sottile appena 1 mm, può essere indossato con la massima confidenza sotto vestiti aderenti o dai tessuti leggeri, senza il timore che possa essere notato. Inoltre, è a prova di sudorazione: il suo tessuto non tessuto è idrorepellente e lo rende confortevole anche nelle giornate più torride o quando in ufficio o in casa fa troppo caldo.

Nella sua versione aggiornata assicura un’azione antinfiammatoria continua per ben 24 ore. Merito del diclofenac sodico a rilascio graduato, il principio attivo che agisce direttamente sulle cause del dolore in modo costante. Insomma, con un semplice cerotto e in meno di una giornata si può tornare alla quotidianità, recuperando del tutto la funzionalità muscolare. Si può fare una passeggiata, la spesa, lavorare senza sentirne neanche la presenza e, allo stesso tempo, avvertendo una significativa riduzione di dolori e fastidi legati alle infiammazioni.

In quali occasioni può essere d’aiuto Voltadol?

Sono tantissime le situazioni in cui avere a portata di mano il Voltadol Cerotto 24H può risolvere la giornata. Basti pensare al semplice mal di schiena improvviso, oppure a uno strappo dovuto a uno sforzo eccessivo, che possono costringere a letto mandando all’aria eventuali appuntamenti e impegni.

Con Voltadol si può ritrovare la mobilità e il benessere sin dalla prima applicazione, grazie alla sua tecnologia brevettata che agisce in profondità sulle cause dell’infiammazione. Muscoli, tendini, articolazioni e legamenti possono trovare il sollievo da qualsiasi tipo di dolore con un solo cerotto. Ciò lo rende ideale anche per chi ama lo sport.

Voltadol può essere una soluzione per mal di schiena e dolori muscolari dovuti a una cattiva postura. Spesso non ce ne accorgiamo, ma quando stiamo lavorando al computer, o guardando un film, assumiamo posizioni scorrette, che stressano eccessivamente i muscoli. Problemi che possono essere aggravati dallo stress, che ci porta a contrarre ulteriormente i muscoli peggiorando il dolore.

Anche quelle mattine in cui ci svegliamo con cervicalgia e torcicollo, perché magari abbiamo dormito in una posizione non naturale possiamo ricorrere al cerotto. Basta applicarlo nel punto in cui sentiamo dolore per sentire sollievo e mantenerlo tutto il giorno senza ingombri o fastidi.

Infine, anche Infiammazioni del nervo sciatico, crampi muscolari e dolori mestruali rientrano nella sfera d’azione del cerotto Voltaren.

Insomma, Voltadol Cerotto 24H è un prodotto da tenere sempre a disposizione, soprattutto se si soffre spesso di questi disturbi. Naturalmente, prima dell’acquisto, è necessario avere un consulto con il proprio medico o farmacista di fiducia.