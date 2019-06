Quali alimenti mangiare e quali evitare per combattere la psoriasi

editato in: da

La psoriasi è una malattia autoimmune non contagiosa che colpisce la pelle. Seguire una dieta sana, ricca di cibi che hanno proprietà antinfiammatorie, aiuta a tenerla sotto controllo. Ecco alcuni consigli per una dieta a prova di psoriasi!

Psoriasi: cosa la fa peggiorare?

Chi non ne soffre, spesso, non sa neanche di che cosa si tratti, quando sente parlare di psoriasi. Chi ne soffre, invece, ha imparato da tempo a convivere con questa malattia autoimmune. Il suo decorso è incerto ed è quasi certamente influenzato da diversi fattori ambientali quali:

stagionalità, i sintomi infatti peggiorano durante la stagione invernale;

stress psicologico ;

; assunzione di alcuni tipi di farmaci come ad esempio FANS e Beta bloccanti;

dieta sbilanciata.

Anche se non esiste una cura definitiva, i trattamenti disponibili sono in grado di tenerne sotto controllo i sintomi della psoriasi fino a farli regredire completamente, nei casi più fortunati.

Psoriasi e alimentazione: quali alimenti preferire

Come abbiamo visto, tra i fattori che contribuiscono ad aggravare la psoriasi ci sono anche quelli che derivano dalla dieta: un eccessivo consumo di alcool, l’obesità e l’assunzione in quantità limitate di antiossidanti e Omega 3 contribuiscono a peggiorarne i sintomi. Nel caso si soffra di patologie legate alla psoriasi, come la celiachia, l’assunzione di alimenti che contengono glutine può contribuire a peggiorare la malattia.

Una dieta bilanciata, ricca di cibi che hanno proprietà antinfiammatorie, è quindi una preziosa alleata nella battaglia contro la psoriasi. Ecco una serie di consigli utili e quali alimenti mangiare per tenere sotto controllo la psoriasi:

Ridurre il peso

Se si soffre di obesità, cioè si ha un indice di massa corporea pari o superiore a 30, per veder migliorare la propria psoriasi si dovrebbe cercare di perdere un po’ di peso. Come?

limitare l’assunzione di calorie;

aumentare il consumo di frutta e verdura;

evitare un consumo eccessivo di farine bianche e loro derivati;

eliminare dalla propria dieta i cibi eccessivamente grassi e che contengono grassi idrogenati;

limitare al minimo il consumo di zuccheri;

preferire le carni magre;

mangiare più pesce, in particolare quello ricco di Omega 3.

Evitare i cibi che peggiorano la psoriasi

Esistono diversi cibi che contribuiscono a peggiorare la psoriasi. Se si predilige una dieta ricca di questi cibi i sintomi potrebbero riacutizzarsi. Per evitare che accada è bene limitare il consumo di:

alcolici;

caffè e cioccolato;

carni grasse;

cibi e bevande ricchi di zuccheri semplici;

insaccati;

melanzane, peperoni, patate e in generale le verdure che contengono solanina.

Seguire una dieta ricca di cibi con proprietà antinfiammatorie

È stato dimostrato che seguire un regime alimentare che predilige cibi con proprietà antinfiammatorie aiuta a migliorare i sintomi della psoriasi. Tra i cibi nemici della psoriasi ci sono:

il pesce azzurro, che è ricco di Omega 3;

verdure a foglia verde e ortaggi che contengono beta carotene;

legumi, frutta secca e cereali integrali;

oli vegetali quali olio di lino, di soia ed extravergine di oliva;

pasta e pane integrali;

alimenti ricchi di polifenoli, come i frutti rossi e il tè verde.

Anche assumere fermenti lattici è utile per tenere sotto controllo la psoriasi, perché il buon funzionamento del sistema immunitario è strettamente legato alla flora batterica intestinale. L’assunzione di eventuali integratori di vitamine dovrebbe avvenire solo dopo aver consultato il medico.