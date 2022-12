Kate Middleton riunisce la famiglia per affrontare Harry e Meghan Markle

Dopo l’uscita del trailer-bomba dell’attesissima docuserie di Harry e Meghan Markle, il cui primo set di episodi esce l’8 dicembre su Netflix, la Royal Family ha fatto fronte comune. Si era già parlato di una riunione d’urgenza a Palazzo, convocata proprio per affrontare la crisi e decidere sul da farsi, vista la criticità della situazione: i Reali britannici stavolta rischiano seriamente lo scandalo. Ma, con un vero colpo da maestra, alla fine è stata Kate Middleton a trovare la soluzione, riunendo la famiglia per affrontare Harry e Meghan in un vero e proprio “scontro diretto”.

Kate Middleton, scontro diretto con Harry e Meghan Markle

Netflix ha annunciato la docuserie in sei parti come “uno sguardo senza precedenti e approfondito” su “una delle coppie più discusse della storia”. E in effetti non si potrebbe trovare definizione migliore per Harry e Meghan Markle che, da quando hanno lasciato il Regno Unito (perdendo onori e titoli) non hanno fatto altro che punzecchiare la Famiglia Reale. Non sono bastate l’intervista a Oprah Winfrey che ha sconvolto i sudditi, né le dichiarazioni cocenti della Markle nel suo nuovo podcast. La coppia ha alzato la posta e con quegli episodi inediti sui loro trascorsi a Palazzo promettono di fare scintille.

L’attesa si è fatta sentire in questi giorni, al punto da costringere la Famiglia Reale a concedersi in via eccezionale una riunione d’emergenza a Palazzo: qualcosa si deve pur fare, e alla svelta. E Mentre Meghan e Harry sono stati travolti dalle critiche, anche per le modalità di rilascio del trailer – uscito in concomitanza con il viaggio di William e Kate a Boston – è stata proprio la Principessa del Galles a trovare una soluzione che è un vero colpo di genio.

Dopo la passerella agli Eartshot Prize Awards e le (splendide) foto inedite dell’evento che la coppia ha condiviso sul proprio profilo Instagram, Kate ha deciso di riunire la famiglia in occasione del concerto Royal Carols: Together at Christmas. Nulla di strano, visto che si tratta di un evento che la Principessa del Galles ha organizzato anche lo scorso anno, se non fosse per un dettaglio non da poco: sarà registrato il 15 dicembre, proprio nel giorno in cui esce l’ultimo episodio della docuserie di Harry e Meghan. Ed è davvero difficile credere al fatto che si tratti di una pura casualità…

Kate riunisce la famiglia per il concerto di Natale

Li hanno definiti “ridicoli”, “emotivamente instabili” e sono solo alcune delle parole riportate da fonti vicine al Palazzo. Harry e Meghan ormai godono davvero di pochissime simpatie non solo tra i sudditi britannici o le alte sfere della Royal Family. Persino gli americani credono che la loro docuserie sarà un flop, più che quella fantomatica “bomba” pronta a sconvolgere tutti di cui si è parlato per mesi.

Intanto, però, Kate Middleton con il suo concerto di Natale ha dato una bella stoccata alla coppia. Non solo si tratta di un evento a cui tiene moltissimo e che dal 2021 organizza col sostegno della Royal Foundation, e non solo viene ospitato dalla Abbazia di Westminster, dove la splendida Kate nel 2021 si è personalmente esibita al pianoforte dedicando la sua performance alle vittime del Covid. A tutto questo si aggiunge il fatto che in quel fatidico 15 dicembre riunirà tutta la famiglia al completo, inclusi Re Carlo III e la Regina consorte Camilla.

La Royal Family fa fronte unito contro Harry e Meghan, celebrando il ricordo della compianta Regina Elisabetta II nel nome dei “valori che Sua Maestà ha dimostrato nel corso della sua vita, inclusi dovere, empatia, fede, servizio, gentilezza, compassione e sostegno per gli altri”. E intanto la coppia sarebbe stata già esclusa dal Natale a Sandringham.