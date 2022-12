Re Carlo contrattacca: Harry e Meghan esclusi dal Natale in famiglia dopo il trailer del documentario

Fonte: IPA Re Carlo attacca Harry e Meghan

Re Carlo è deciso a non invitare Harry e Meghan Markle a Sandringham per Natale. Secondo gli ultimi gossip, il rapporto tra padre e figlio è insanabile, specie dopo l’uscita del trailer del documentario della coppia, che appare come una dichiarazione di guerra verso la Famiglia Reale. Per questo a Buckingham Palace sono pronti a rispondere con le stesse armi.

Re Carlo sommerso dai problemi: il primo colpo per Harry e Meghan

A Natale si è tutti più buoni, ma non nella Famiglia Reale inglese. Re Carlo è pronto a escludere il Principe Harry e Meghan Markle da ogni celebrazione a Sandringham con il resto dei parenti. Il Sovrano, infatti, ha deciso di mantenere intatte le tradizioni di sua madre, la Regina Elisabetta II, raccogliendo la famiglia nella piccola località nella campagna inglese. Già questo weekend Carlo si è recato nella tenuta, allontanandosi da Londra e da tutti i problemi che attanagliano il Palazzo.

Non solo i Sussex, ma anche le pesanti accuse di razzismo esplose la scorsa settimana, per non parlare del viaggio non proprio brillante di Kate Middleton e William negli Stati Uniti, e dei malumori del Principe Edoardo, al quale il Re non ha concesso il titolo di Duca di Edimburgo.

Carlo si trova nel mezzo di tutte queste situazioni, e sembra già annaspare. Ma i bene informati affermano che è pronto al contrattacco, dopo il trailer bomba del documentario Harry & Meghan. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno una serie di incontri per preparare le prossime mosse, in attesa della messa in onda della docu-serie prodotta da Netflix.

Se in un primo momento lo staff social e gli addetti stampa di Buckingham Palace avevano annunciato che non avrebbero più risposto alle frecciate della coppia, ora si parla di una politica di contenimento degli eventuali danni, dato che il trailer sembra già una dichiarazione di guerra contro William e Kate, e il resto della famiglia.

Chi vincerà questa guerra? Lo scopriremo, ma Carlo è già pronto a vendicarsi, proprio sotto l’albero.

Harry e Meghan esclusi dal Natale a Sandringham

La notizia era nell’aria, e ora sembra inevitabile: Re Carlo avrebbe deciso di escludere il Principe Harry e Meghan Markle dal Natale a Sandringham con tutta la Famiglia Reale. L’invito, infatti, potrebbe non essere recapitato, e sarebbe la prima volta in epoca moderna che, un figlio del Sovrano in carica, venga volutamente escluso dalle celebrazioni.

Non è successo ad Andrea, figlio prediletto della Regina, che lo ha voluto sempre al suo fianco anche nei tempi più bui dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto; ma potrebbe succedere a Harry. Come poterlo invitare in un momento così delicato?

I Duchi di Sussex, con il trailer del loro documentario, hanno dichiarato proprio a tutti, un gesto imperdonabile, che avrà le sue pesanti conseguenze. Harry potrebbe persino non prendere parte all’incoronazione del padre, il che metterebbe davvero fine a ogni comunicazione tra i due.

Proprio nei giorni scorsi era circolata l’indiscrezione che Elisabetta II, nei suoi ultimi mesi di vita, avesse lavorato sodo per costruire un ponte per un dialogo tra figlio e nipote, ma l’evolversi degli avvenimenti ci dimostra che le cose non sono andate per il verso giusto.