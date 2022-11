Re Carlo onora Elisabetta II per Natale, ma priva Edoardo del titolo più atteso

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, l’ultimo viaggio con Anna, Andrea ed Edoardo

Il Natale sta arrivando, anche nella Famiglia Reale più chiacchierata di questo 2022: Buckingham Palace ha annunciato i piani di Re Carlo e della Regina Camilla per queste festività, con un omaggio alle tradizioni tanto care a Elisabetta II. Ma si prospettano giorni amari sotto l’albero per i Windsor, tra la malinconia del primo 25 dicembre senza la Regina e i dissapori che avvelenano i rapporti tra loro.

Ultimo lo smacco subito dal Principe Edoardo, che non è stato insignito (almeno per ora) del titolo più atteso: quello di Duca di Edimburgo, come suo padre Filippo. E nel Regno Unito scoppia la polemica, di nuovo, contro il nuovo Re.

Il primo Natale di Re Carlo

Re Carlo sarà pure un innovatore, pronto a svecchiare e snellire la Monarchia inglese, ma su certe cose resta tradizionalista. Infatti, come annunciato oggi da Buckingham Palace, il Sovrano ha scelto di rispettare quasi tutti i riti classici riproposti, nel corso dei decenni, da sua madre, la Regina Elisabetta II.

E questo sarà il primo Natale senza di lei, una ricorrenza speciale ma molto malinconica per i membri della Famiglia Reale, e proprio Carlo avrà il compito di tenere tutti uniti. Rivedremo Harry e Meghan Markle intorno al caminetto con gli altri? Andrea e Sarah Ferguson saranno invitati a trascorrere le festività insieme?

Sono tanti i quesiti che si pongono gli inglesi, ma qualche risposta è stata già data. Infatti, il Re e la Regina Camilla hanno scelto Sandringham come luogo dove trascorrere le festività natalizie, come era solita fare la compianta Elisabetta II. Nella piccola parrocchia della contea si riunisce sempre la Famiglia al completo. Una curiosità? Meghan è stata l’unica che, prima ancora delle nozze, è stata invitata a trascorrere le vacanze a Sandringham, un onore non riservato nemmeno a Kate Middleton, ai tempi del fidanzamento con il Principe William.

Non solo, i Middleton non sono più ben voluti in questa residenza, dopo uno sgarbo subito dalla Regina: infatti, i genitori di Kate, invitati da Sua Maestà per la messa di Natale, più volte hanno declinato, preferendo partecipare alla funzione natalizia nella loro parrocchia.

Indiscrezione a parte, questo luogo era molto caro a Elisabetta, anche perché proprio qui si trovano le scuderie che ospitano gran parte dei cavalli della Corona. Tutte le tradizioni verranno rispettate da Carlo, che sta anche preparando il discorso di fine anno, che per la prima volta toccherà a lui ma la vera rivelazione è che sarà preregistrato e non andrà in onda dal vivo.

Edoardo non sarà Duca di Edimburgo: è polemica

L’aria natalizia non placa le polemiche. Re Carlo è di nuovo nell’occhio del ciclone, questa volta per un presunto sgarro nei confronti del fratello Edoardo. Il più silenzioso della famiglia, in questi anni ha sempre lavorato sodo, aiutato da sua moglie, Sophie di Wessex, la nuora preferita dalla Regina stessa.

Ma Carlo non sembra dello stesso parere e, nonostante questa notizia fosse nell’aria da tempo, ha deciso, almeno per il momento, di non onorare suo fratello con il titolo tanto atteso: Duca di Edimburgo.

Edoardo al momento è Conte di Wessex (oltre che Altezza Reale), un rango inferiore soprattutto simbolicamente ed emotivamente: infatti il titolo tanto desiderato è sempre appartenuto al padre, Filippo. Non si tratterebbe dunque solo di una onorificenza, ma di un vero passaggio di testimone.

Il portavoce di Buckingham Palace ha però chiarito che Edoardo non sarà mai Duca di Edimburgo come suo padre, poiché, data la scelta di Re Carlo di snellire la Monarchia, sarebbe un controsenso insignire di nuovi titoli chi ne ha già uno. Una scelta che lascia gli inglesi molto amareggiati, uno schiaffo inatteso verso un uomo che ha sempre fatto della dignità, della discrezione e dell’impegno il suo tratto distintivo. Edoardo sarà Consigliere di Stato, è vero, ma la figura di Filippo non viene omaggiata, lasciando che il suo ruolo cessi di esistere.