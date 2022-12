Kate Middleton, le foto mai viste che fanno invidia a Harry e Meghan Markle

Fonte: Getty Images Kate Middleton a Boston, i look da sogno e carissimi

Kate Middleton e William in risposta agli attacchi di Harry e Meghan Markle hanno condiviso sul loro profilo Instagram alcune foto mai viste del dietro le quinte della serata di gala in occasione del Earthshot Prize che li ha visti protagonisti assoluti. Gli scatti in bianco e nero sono magnifici e sicuramente avranno suscitato l’invidia dei Sussex.

Kate Middleton, Principessa della notte

Kate Middleton all’evento di gala che si è tenuto a Boston si era presentata con un abito verde aderentissimo, fin troppo, per il suo ruolo di Principessa, firmato Solace London, e con delle scarpe di Gianvito Rossi da Cenerentola. I gioielli con diamanti e smeraldi erano di Lady Diana e il suo look valeva 50mila dollari. Tanto bastava per renderla la Regina della serata.

Kate Middleton, le foto private

Ma William e Kate hanno voluto fare un regalo ulteriore ai loro sudditi e a tutti i loro ammiratori condividendo sul profilo Instagram ufficiale delle foto inedite che svelano momenti intimi tra loro. Gli scatti sono in bianco e nero per renderli ancora più privati e suggestivi e sono stati realizzati da Chris Jackson, il fotografo che più volte ha immortalato la Principessa del Galles e altri membri della Famiglia Reale.

In una foto, forse la più significativa, William e Kate attendono di salire sul palco. Lui la guarda intensamente e le sorride, lei ricambia e in quell’attimo è stata immortalata l’essenza del loro amore. Nell’immagine è evidente il forte sentimento e la complicità che li lega. Niente è costruito e tutto appare naturale: una coppia che in uno sguardo rivela il proprio amore. Questa è la sensazione che si percepisce.

Nonostante in quei momenti i Principi erano travolti dalla bufera scatenata col trailer della serie di Harry e Meghan Markle, nonostante la complessa missione del viaggio negli Usa e la tensione del dover tenere un discorso davanti a centinaia di persone, Kate e William sembrano isolarsi da tutto il mondo e perdersi l’uno nell’altra.

Kate Middleton, la furia di Harry e Meghan Markle

Nessuna delle foto di Harry e Meghan ha mai raggiunto una tale intensità, nemmeno quelle scattate nel giorno del loro matrimonio, così artistiche e patinate ma appunto fin troppo costruite. Di certo, le immagini di William e Kate avranno suscitato non poca invidia nei Sussex. E hanno avuto il potere anche di focalizzare l’attenzione su sentimenti positivi, piuttosto che sulle continue rivendicazioni e accuse che continuano a proporre Harry e Meghan. Alla fine, dicono i ben informati, le persone si stancheranno di loro.

Nelle altre foto condivise, si vede Kate che applaude William mentre è sul palco per pronunciare il suo discorso. In un’altra il Principe è immerso nei suoi pensieri e infine in un altro scatto Lady Middleton è ritratta di schiena come una diva di Hollywood mentre percorre la passerella da sola.

Le immagini sono state accolte con entusiasmo e i commenti sono tutti a favore della coppia che ancora una volta si è distinta per classe e raffinatezza, in contrapposizione alla furia di Harry e Meghan Markle.